Viaje introspectivo con la colección 'Memory' de Ari Xen se encuentra en 1819 Art Gallery

La soledad, con frecuencia, se convierte en un escenario de miedos, silencio, ruidos internos, remembranzas, ilusiones y emociones desbordadas.

Para muchos, ese conjunto de elementos puede resultar paralizante y aterrador, pero para las mentes sensibles, es decir, para los artistas, este entorno es una puerta directa al estado de introspección que necesitan para reencontrarse con su mundo interior y traerlo al plano de lo material.

Es así como surgió la colección Memory de Ari Xen, una serie disponible en 1819 Art Gallery que invita al espectador a viajar hacia dentro de sí mismo y recorrer sus recovecos, sus penumbras, sus ilusiones y sus recuerdos, que aunque luzcan difusos conforman el conjunto de su existencia.

Colección Memory de Ari Xen 1819 Art Gallery explica que en su catálogo están disponibles un total de 36 obras que Ari Xen creó en un momento particular. Al respecto, señala que el artista se vio obligado a mantenerse encerrado en su estudio, aunque reconoce que la reclusión forzosa se conjugó con una búsqueda personal de la soledad.

Su manera de vivir ese periodo de tiempo quedó representada no solo en lo que reflejan las obras de Memory, sino incluso en el material de soporte que utilizó: el humilde y modesto cartón.

En cuanto a la técnica, el artista mezcló collage, grafito, acrílico, manchas y todo lo que fue considerando necesario para que la esencia del mensaje quedará plasmada en cada cuadro: que lo que podría percibirse como simple o desechable puede transformarse al ensamblar elementos que lo doten de significado.

En esta serie, Ari Xen volcó sus memorias, a veces borrosas, pero de cualquier modo presentes y fascinantes, abordando imágenes como la familia, la fiesta, el juego, el circo, el horizonte, la esperanza, entre otras.

Una serie de recuerdos que se desgarran y se ensamblan Sobre la técnica mixta que caracteriza esta colección de Ari Xen, 1819 Art Gallery la describe como una manera de suponer recuerdos que se desgarran y se vuelven a ensamblar, donde cada fragmento de material es una metáfora de los momentos que conforman las memorias.

La galería remarca como significado de esta colección que lo abstracto en la obra de Ari Xen no refleja la vaguedad, sino que, por el contrario, es una invitación a la contemplación.

El valor que se oculta tras el seudónimo Más allá de la colección Memory, para el crítico de arte Pedro Alberto Cruz Sánchez la trascendencia de Ari Xen subyace en toda su obra y en su ocultación bajo un seudónimo.

Al respecto, Cruz Sánchez señala que en la concepción moderna del arte, el valor de las obras está muy determinado por la firma. Por ello, considera que la ocultación bajo seudónimo, contrario a toda lógica, implica un acto de valor e inteligencia, ya que, a juicio del experto, no hay identidad más poderosa que la que no está visible.

Para culminar, vale la pena mencionar que la colección Memory, al igual que otras obras de Ari Xen, puede adquirirse en la página web de 1819 Art Gallery, que garantiza la entrega de las pinturas en un plazo de entre 3 y 4 días.