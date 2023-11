Union Credit and Guarantee, intermediación con bancos extranjeros para la concesión de cartas de crédito

Una herramienta fundamental para asegurar la validez de un acuerdo comercial entre el importador y exportador en el comercio internacional es la carta de crédito o crédito documentario.

En ese sentido, Union Credit and Guarantee es una entidad financiera de crédito y garantías que ofrece un servicio de intermediación con bancos extranjeros para lograr la concesión de cartas de crédito. De esa manera, las empresas pueden lograr sus objetivos económicos, de tal forma que sea posible incrementar su alcance en las diferentes áreas de negocio.

¿Qué es una carta de crédito y cómo funciona? En vista de que los tiempos normales para el transporte de mercancías suelen ser largos, los importadores necesitan una garantía de que el pago se realizará dentro del periodo acordado. Por esta razón, la carta de crédito funciona como un vínculo formal entre el comprador y vendedor, especialmente cuando no existe una relación de confianza previa.

La carta de crédito es emitida por un banco o proveedor de financiación, entidad que asume la responsabilidad del pago en caso de que el comprador no pueda cumplir los plazos establecidos. Este proceso puede requerir que el comprador presente varios activos como una garantía, lo que permite exportar las mercancías de acuerdo con el contrato.

Una vez recibida la mercancía, el importador realiza el pago completo y puntual a la empresa exportadora, momento en que la institución que realiza la intermediación cobra una pequeña comisión por el servicio. En caso de que el importador no cumpla con lo estipulado, la responsabilidad recae sobre la entidad financiera que emitió la carta de crédito.

Solicitud de cartas de crédito con Union Credit and Guarantee Al trabajar como una entidad de intermediación, el proceso para la obtención de una carta de crédito para importación y exportación en Union Credit and Guarantee lleva normalmente 90 días. Los clientes deben aportar una serie de documentos, como el certificado de incorporación, el listado de accionistas y directores y la fotocopia de un documento de identidad.

Para conseguir una carta de crédito para compraventa de mercancías, el solicitante debe adjuntar el contrato o factura correspondiente y cumplimentar la solicitud de garantía bancaria. En caso de ser la primera vez que el solicitante contrata los servicios de intermediación que brinda Union Credit and Guarantee, el cliente debe pagar un importe determinado.

Una de las ventajas de esta firma es que cuenta con un grupo de profesionales comprometido con su objetivo de conceder avales, garantías y fianzas para facilitar las actividades de comercio internacional. Por su parte, su expansión hacia países de Europa, Latinoamérica, África y Asia contribuye al crecimiento de las empresas a nivel mundial.