Descuentos increíbles para el Black Friday en los sistemas CashGuard de Telsystem

El CashGuard es considerado actualmente como uno de los mejores y más fiables sistemas de gestión de efectivo, capaz de facilitar considerablemente la administración de la caja. Especialmente en aquellos negocios en los que el efectivo circula de forma constante. En definitiva, se trata de una solución ideal para la gestión segura y óptima del efectivo en negocios modernos.

En este contexto, la firma Telsystem ha lanzado una promoción irresistible para el Black Friday, con descuentos increíbles en sus sistemas CashGuard que finalizarán el próximo día 24 de noviembre.

CashGuard, la caja registradora automática que revolucionará la forma de gestionar un punto de venta En el marco de la celebración del Black Friday, la firma Telsystem, especializada en herramientas de gestión enfocadas al punto de venta y digitalización, ha diseñado una emocionante campaña enfocada en hacer que los propietarios de los negocios dejen ya de preocuparse por la gestión del efectivo y las pérdidas de dinero. Todo esto gracias a su sistema CashGuard, la caja registradora automática que ha revolucionado durante los últimos años la manera en la que los negocios actuales gestionan sus puntos de venta.

El descuento de los sistemas CashGuard en el Black Friday de Telsystem son sencillamente increíbles. Y es que, desde tan solo 5,15 euros al día, los negocios podrán adquirir este sistema para comenzar a disfrutar de la eficiencia, seguridad y precisión que es capaz de ofrecer esta tecnología. Pero ahí no acaba lo atractivo de esta CashGuard promoción, sino que, además, si el cliente ya tiene un equipo TPV o programa de ventas que no es compatible con CashGuard, Telsystem se lo proporcionará completamente gratis. Un regalo ideal para aprovechar al máximo las ventajas y la innovación de este sistema.

Además, el equipo instala el CashGuard ahora y el cliente no empieza a pagarlo hasta marzo de 2024.

¿Por qué aprovechar esta oferta? En primer lugar, porque se trata de una oportunidad única para adquirir en promoción un sistema que ofrece una gran variedad de importantes ventajas para cualquier negocio. Y es que, con un sistema CashGuard, se reducen al mínimo los errores humanos, gracias a su gestión automática de efectivo, que prácticamente no requiere intervención humana. Además de eso, el CashGuard mejora notablemente la seguridad en la gestión del punto de venta, evitando la pérdida de dinero. También garantiza un aumento en la eficiencia y la rapidez en las transacciones. Esto se traduce en clientes satisfechos y un aumento de las ganancias.

Por último, CashGuard permite tener un control total sobre los ingresos y gastos en tiempo real, lo que facilita la toma de decisiones inteligentes y estratégicas para cualquier negocio.

En conclusión, la promoción de Black Friday de Telsystem es una excelente oportunidad de dar un impulso a cualquier negocio, disponible hasta el próximo día 24 de noviembre. Con la implementación de este tipo de iniciativas, Telsystem se muestra como una firma comprometida con ayudar a los negocios a alcanzar el éxito en su punto de venta.