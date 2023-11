CareMe AT Home, un espacio de atención médica

A medida que avanza la tecnología, también lo hace la manera con las que tanto pacientes como profesionales de la salud se relacionan.

En los últimos años, la digitalización de la atención médica ha marcado una transformación notable en el campo de la salud.

En este contexto, la telemedicina es considerada, hoy en día, como una parte integral de esta transformación, debido a que permite la atención médica a distancia, así como también la gestión de datos de una manera más eficiente por parte del personal médico.

Muestra de lo anterior es CareMe AT Home, una herramienta digital de asistencia médica que se ha orientado a optimizar tanto la comunicación como la atención de pacientes, al tiempo que contribuye a solucionar algunos de los problemas existentes en el ámbito del sector sanitario.

Beneficios de la digitalización en la salud En líneas generales, la atención médica remota se ha convertido en una opción cada vez más popular entre pacientes y profesionales de la salud. En este ámbito, se involucran tecnologías diversas que permiten la comunicación entre médicos y usuarios, fomentando además la optimización de recursos como tiempo y dinero. Tal es el caso de CareMe AT Home, una plataforma caracterizada por facilitar el acceso a nuevas áreas de atención, centrándose en brindar números beneficios a pacientes y profesionales.

Para los médicos, el uso de herramientas digitales como CareMe AT Home, representa la posibilidad de mejorar la calidad de atención al paciente, así como también el acceso a datos de una forma mucho más eficiente y segura. Asimismo, este tipo de recursos tecnológicos brindan la oportunidad de llevar un seguimiento más efectivo de la salud de cada paciente, lo cual también permite un mayor control de la información y disminuye el riesgo de errores humanos.

Por otra parte, para los pacientes, este tipo de plataformas les favorece al reducir los costes que supone la atención médica, así como también a tomar decisiones más informadas acerca de su salud y a tener la posibilidad de consultar con profesionales de la salud de forma remota, desde cualquier lugar.

Diferentes funciones de atención médica Uno de los aspectos distintivos de CareMe AT Home es que cuenta con una amplia gama de funciones y características que le han permitido posicionarse como una referencia en el ámbito de la atención médica. Esta aplicación brinda a los usuarios un canal de comunicación directo y seguro entre los profesionales médicos y los pacientes, además, permite el almacenamiento de datos médicos de forma continua y el acceso a estos cuando sea necesario.

Adicionalmente, el sistema de esta plataforma permite que pueda vincularse con diferentes dispositivos facilitando a los médicos que puedan llevar los datos necesarios consigo en cualquier artefacto electrónico. También desde la app es posible crear y enviar encuestas a los pacientes, para valorar los servicios de telemedicina brindados.

CareMe AT Home se encuentra disponible tanto para sistemas operativos Android e iOs. Desde la página web de la aplicación, es posible conocer mayores detalles acerca de esta herramienta especializada en atención médica.