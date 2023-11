Nuevos precios más económicos en la Escuela Infantil del Liceo Villa Fontana tras la remodelación

En la Escuela Infantil del Liceo Villa Fontana, han bajado las tarifas tras la remodelación de sus instalaciones Este verano han terminado las obras de las instalaciones de la EscuelaInfantildelLiceoVillaFontanade Móstoles.

Además, no sólo han renovado todas la instalaciones de la Escuela Infantil o guardería del Liceo Villa Fontana, sino que han renovado también sus tarifas haciéndolas más económicas.

En cuanto a la remodelación, desde el Liceo Villa Fontana han querido proveer a todas las aulas de una inmensa luz natural, ya que, las puertas acristaladas de las aulas se abren a un patio exclusivo de Infantil de 800m2.

Así mismo, el Liceo Villa Fontana busca ayudar a la conciliación de la vida laboral y familiar y ajustarse al momento socio-económico en el que se encuentran las familias motivo por el cual han tomado la decisión, no solo de no aumentar los precios, como han hecho otros colegios, sino de bajarlos considerablemente (un 35% respecto de la tarifa habitual) para que se ajusten a la nueva situación económica en la que nos encontramos.

Los nuevos precios de la Escuela Infantil del Liceo Villa Fontanade Móstoles, quedan de la siguiente forma:

Desde 81€ por 4 horas diarias hasta los 214€ por 10 horas diarias, incluyendo comidas del período y el descuento de la CAM.

"Conscientes de la situación actual se ha buscado ayudar a las familias reduciendoun35%losprecios" comenta el Director del Centro D. Fernando Semprún.

Otra medida exclusiva tomada por la Dirección del Centro para facilitar la conciliación es el horario que comienza a las seis y media de la mañana y se extiende hasta las ocho de la tarde ininterrumpidamente.

Este Colegio sólo cierra los festivos nacionales, las vacaciones de agosto y la fiesta local de Móstoles.