Coats Group PLC elegido uno de los mejores lugares de trabajo del mundo

En España esta distinción es otorgada a GOTEX, como parte de Coats Group PLC Fortune y Great Place to Work® seleccionan anualmente las 25 mejores empresas dedicadas a crear culturas excepcionales en el lugar de trabajo. El equipo de Coats ha sido reconocido por su compromiso de dar prioridad a su gente, fomentando una cultura de confianza y empoderando a sus colegas en todo el mundo para alcanzar su máximo potencial.

El premio World's Best Workplaces se basa en el análisis de encuestas que representan 15 millones de opiniones de empleados de todo el mundo. La encuesta también tiene en cuenta la amplitud y el impacto de los programas de las empresas en el lugar de trabajo. Las organizaciones son evaluadas por sus esfuerzos para crear buenos lugares de trabajo y tener un impacto positivo en las personas y las comunidades de varios países.

Rajiv Sharma, Consejero Delegado del Grupo Coats, ha declarado:

"Nos sentimos honrados y orgullosos de ser reconocidos como uno de los mejores lugares de trabajo del mundo. Este logro es un testimonio de la cultura de nuestra empresa, de nuestros empleados y de nuestros líderes. Nuestra cultura se basa en tres pilares. En primer lugar, se trata de "Hacer lo correcto", y esto se manifiesta en la ética, la integridad, la seguridad y la sostenibilidad. El segundo pilar es "Centrarse en el cliente", que nos da la ventaja de servir a los clientes hoy y anticiparnos a sus necesidades futuras. El tercer pilar de nuestra cultura es el "Entorno familiar". Esto promueve la colaboración, el compartir y el cariño. También es la base para forjar relaciones duraderas con las partes interesadas".

Con operaciones en más de 50 países y más de 18.000 empleados, Coats adopta un enfoque global para su gente. En 2022, Coats adoptó un nuevo método global de reconocimiento llamado 'Applause' que garantiza que todos los empleados tengan las mismas oportunidades de ser reconocidos por su trabajo y los momentos que importan, teniendo los mismos estándares en todos los países en los que opera Coats, las mismas formas de dar y recibir ‘Applause’, y los mismos premios. Mientras tanto, el programa "Coats para todos" garantiza la igualdad de trato durante la contratación y en el trabajo, así como un desarrollo justo para todos los empleados del mundo, independientemente de su sexo, edad, discapacidad, raza, religión o creencias. Coats mantiene su compromiso de ofrecer un entorno de trabajo seguro, diverso e integrador en todas sus operaciones mundiales.

Acerca de Coats Group PLC

Coats es un líder mundial en la fabricación de hilos y componentes estructurales para ropa y calzado y un pionero innovador en materiales de alto rendimiento. Estas soluciones críticas se utilizan para crear una amplia gama de productos que proporcionan seguridad y protección a las personas, los datos y el medio ambiente. Con sede en el Reino Unido, Coats es una empresa incluida en el índice FTSE 250 y en el índice FTSE4Good. Sus ingresos en 2022 ascendieron a 1.600 millones de dólares.

Con la confianza de las principales empresas del mundo para ofrecer soluciones cruciales, innovadoras y sostenibles, Coats proporciona productos de valor añadido, incluidos hilos para prendas de vestir, accesorios y calzado, componentes estructurales para calzado, tejidos, hilos y aplicaciones de software. Entre sus clientes se encuentran empresas de los sectores de la confección, el calzado, la automoción, las telecomunicaciones, la protección personal y los artículos de exterior.

Con una orgullosa herencia que se remonta a más de 250 años y un espíritu de evolución para adelantarse constantemente a las cambiantes necesidades del mercado, Coats opera en unos 50 países con una plantilla de más de 18.000 trabajadores, que atienden a sus clientes en todo el mundo.

Coats conecta talento, textiles y tecnología, para hacer un mundo mejor y más sostenible. En todo el mundo hay tres centros de innovación de Coats, donde los expertos colaboran con sus socios para crear los materiales y productos del mañana. Participa en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y está comprometida con objetivos de sostenibilidad basados en la ciencia para 2030 y más allá, con el objetivo de alcanzar cero emisiones netas en 2050. Coats también se ha comprometido a alcanzar sus objetivos en materia de diversidad, equidad e inclusión, salud y seguridad en el lugar de trabajo, bienestar de los empleados y la comunidad, y rendimiento social de los proveedores.

Para más información sobre Coats: www.coats.com.

Sobre Grat Place to Work®

Great Place to Work® es una empresa global de consultoría y análisis de personas que ayuda a empresas de todos los tamaños a producir mejores resultados empresariales centrándose en la experiencia laboral de cada empleado: sus estudios muestran una relación clara y directa entre el compromiso de los empleados y el rendimiento financiero.

En los últimos 30 años, han encuestado a más de 100 millones de empleados para ayudar a organizaciones de todo el mundo a identificar y construir culturas de trabajo de alta confianza y alto rendimiento. Gracias a décadas de investigación, Emprising®, su plataforma Software-as-a-Service de encuestas y análisis, permite a las empresas acceder a las evaluaciones, los datos y los informes en tiempo real necesarios para ayudarles a crear un impacto significativo en su negocio, sus empleados y su cultura.

A través de sus programas de certificación, reconocen los lugares de trabajo sobresalientes y elaboran la lista anual de Fortune de las 100 mejores empresas para trabajar, así como una variedad de otras clasificaciones de mejores lugares de trabajo en Estados Unidos y más de 60 países diferentes. Todo lo que hacen está impulsado por su misión: construir un mundo mejor ayudando a todas las organizaciones a convertirse en un Great Place to Work For All para 2030.

Sobre GOTEX

Lo que hacen en GOTEX es mejorar hilos, fibras y tejidos con procesos que otorgan a estos productos unas características potenciadas una vez tratadas.

Cuando un textil debe tener un muy alto rendimiento, allí es donde entran ellos, sus procesos y sus productos. Siempre suministran a sus clientes la más elevada calidad que existe en el mercado, siempre dan lo mejor de ellos mismos y siempre entregan una respuesta y solución satisfactoria a cualquier petición.

Trabajan con un equipo humano altamente cualificado, las más actuales tecnologías y herramientas de proceso y suministran productos a los cinco continentes.

Disponen de sus propios laboratorios y máquinas de ensayo, están certificados bajo la norma de Calidad ISO 9001 desde hace más de una década y tienen su propio Departamento de Innovación y Desarrollo.

Sus productos son usados en diversas industrias, incluyendo los cables de telecomunicaciones, la automoción, la industria del gas y el petróleo, los composites o la aeronáutica.