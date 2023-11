Más de un 60% de los españoles consigue ahorrar a final de mes, 285 euros de media, según un estudio del bróker global XTB

Los españoles ahorran de media 285€ al mes y lo hacen con distintos objetivos de ahorro, en función de si piensan en el largo o el corto plazo Así se desprende del informe ‘Hábitos de ahorro e inversión en España’, una amplia encuesta elaborada por el bróker global de inversión XTB con un triple objetivo: conocer el porcentaje de personas mayores de 18 años que se consideran inversores y/o ahorradores, profundizar en sus hábitos de ahorro e inversión y entender los motivos principales por los que una parte de la población española no invierte ni ahorra.

El estudio, el segundo que XTB elabora sobre los inversores en España, pone de manifiesto que un 61,1% de la población declara poder ahorrar a final de mes y que la media del dinero acumulado es de 288,3 euros. Más concretamente, un 30% ahorra entre 200 y 500 euros, el 27,4% ahorra entre 100 y 200 euros y el 22,7% consigue guardar entre 50 y 100 euros. Por tramos de edad, es el sector de la población con edades comprendidas entre los 18 y los 29 años y el de 30-44 años los que más consiguen ahorrar al final de mes: un 77,2% y un 74,2%, respectivamente, aunque son los perfiles mayores de 65 años los que ahorran mayores cantidades.

En lo que a objetivos se refiere, los objetivos principales del ahorro a corto plazo para un 59,6% de la población son las vacaciones/viajar, seguido del 29,7% que lo hace para comprar ropa/caprichos y del 25,8%, para dispositivos electrónicos. Le siguen -con porcentajes más bajos- comprar un regalo (17,4%), asistir a un evento (14,4%) y realizar un curso de formación (11,1%). Destaca también el hecho de que un 18,5% de los encuestados declaran que no se han planteado objetivos de ahorro a corto plazo.

Centrados en el largo plazo, los objetivos de los ahorradores españoles son constituir un colchón de seguridad (40,5%), para la jubilación (30,9%) y para comprar un vehículo (26,6%). Hacer una reforma en casa, la educación de los hijos, la compra de una vivienda o realizar una amortización de la hipoteca son las otras razones más esgrimidas. Del mismo modo, un 11,9% de los encuestados no se han planteado objetivos de ahorro a largo plazo.

Por comunidades autónomas, los castellanoleoneses y los valencianos destacan como los más ahorradores, seguidos por los castellanomanchegos. Por el contrario, andaluces, canarios y catalanes son los que menos consiguen ahorrar a final de mes. Al igual que a nivel nacional, unas vacaciones/viajar es el objetivo más común a corto plazo y constituir un colchón de seguridad la principal razón para el largo plazo.

En cuanto a los que no tienen la capacidad de ahorro mes a mes, el elevado coste de la vida es el factor principal que impide llenar la hucha para el 75,5%. Le siguen un sueldo demasiado bajo (44,3%) y la aparición de imprevistos (32,2%). Por segmentos de la población, son las mujeres y los perfiles de 55 años en adelante los que se consideran en mayor medida como no ahorradores.

Los hábitos de inversión de los españoles: un 46% ha invertido alguna vez

Según el informe ‘Hábitos de ahorro e inversión en España’ de XTB, el perfil del inversor en España es: hombre de entre 18 y 44 años, optimista en cuanto a la inversión, que en un 60% de los casos prefiere invertir en mercados financieros frente a hacerlo en viviendas, con preferencia por el largo plazo, con una media de 11.331 € al año y con un nivel medio de formación financiera. El estudio especifica, además, que del 46% de la población que ha invertido alguna vez en los mercados financieros, más de la mitad lo hace de forma recurrente.

El informe de la Fintech pone de manifiesto que los productos en los que más invierten los españoles son las acciones, en un 40,9% de los casos, los fondos, con un 34,8%, y las cuentas remuneradas o de ahorro, con un 28,7%. Le siguen las criptomonedas (24,1%), depósitos e inmuebles (22%), deuda pública (17,8%) y ETFs (9,8%). Además, 7 de cada 10 inversores suelen diversificar sus carteras.

¿Y cuánto dinero colocan? El 50% de los inversores invierte entre 1.000 y 5.000 euros, frente al 25,5% que invierte entre 5.000 y 10.000 euros y el 15,1% que tiene destinado entre 10.000 y 30.000 euros. Así, el inversor español destina de media 11.331 euros a la inversión, una cifra que aumenta hasta los 12.475 euros entre el grupo de edad de entre 30 y 44 años. Si se hace referencia a la frecuencia de inversión, lo más habitual es hacerlo semanalmente (35,6%), seguido de mensualmente (25,2%) y diariamente (20,4%). Solo el 3,5% lo hace una vez a año.

Preguntados por cuánto tiempo llevan invirtiendo, el 40,8% lo hace desde hace más de 5 años; el 25% desde entre 1 y 3 años; el 19,9% desde entre 3 y 5 años y el 14,4% lo hace desde menos de un año atrás. Además, la mitad de los encuestados cuenta con un estado de ánimo optimista a la hora de colocar su dinero en los mercados financieros. Haciendo referencia al contexto económico actual, los inversores consideran que han invertido menos (40%) o igual (41%), frente al 19% que cree que ha invertido más ahora. En cuanto al futuro, el 36% afirma que invertirá más que en la actualidad, frente al 39% que invertirá igual y el 25% que cree que invertirá menos. Con todo, más de la mitad de los inversores encuestados reconoce que ha perdido dinero invirtiendo. Concretamente, el 56,3%. Una cifra que aumenta hasta el 68,5% cuando se trata de inversión en criptomonedas.

A la hora de ejecutar las inversiones, los bancos son la opción escogida por el 56,7% de los inversores encuestados, frente al 30,4% que lo hace directamente, el 23,4% que utiliza a un asesor financiero y el 22,9% que lo hace a través de brókeres online. Llama especialmente la atención el hecho de que más del 15% han realizado alguna inversión basada en pronósticos de la Inteligencia Artificial, entre ellos los perfiles expertos menores de 45 años.

El coste y las comisiones son claves para elegir bróker

Centrándose en los motivos por los que se elige un bróker, los costes y comisiones son la principal razón (64 %). Los motivos secundarios para elegir un bróker para invertir son una red de apoyo y servicio (35,3%) y la formación (32,1%).

En lo que al grado de formación se refiere, el 58,1% considera que tiene un nivel medio de formación, el 20% cree que tiene amplios conocimientos y el 20,5% pocos. Solo el 1,5% se considera un experto. Más concretamente, y segmentando por género, aunque ambos perfiles se sitúan principalmente en un nivel medio, entre las mujeres se da una mayor proporción de poco conocimiento financiero, mientras que en los perfiles más jóvenes se da un mayor porcentaje de amplio conocimiento. Si este conocimiento se focaliza en lo que a regulación se refiere, el 70 % de los inversores conoce si en lo que invierte está regulado o no.

Por otro lado, y contrariamente a la popularidad de su uso, las redes sociales no son la principal fuente de información para el inversor español, ya que solo el 11,1% se informa por ahí. Los bancos son la fuente principal de información para el 66,9% de los encuestados, con independencia del género y la edad. Le siguen los medios de comunicación, para el 31,1% y los brókeres, para el 28,4%, seguido muy de cerca por amigos y familiares con un 28,2%. Además, solo el 1 de cada 4 inversores sigue a algún influencer o analista financiero.

Destaca el hecho de que los inversores españoles no son usuarios habituales de apps móviles para invertir: solo hacen uso de ellas 4 de cada 10. No es extraño, sin embargo, que sean los perfiles más jóvenes (de 18 a 44 años) los que las utilizan en mayor medida.

Castilla-La Mancha es la región donde más se invierte

Por comunidades, Castilla la Mancha, País Vasco y Madrid son las regiones que cuentan con un mayor número de personas que ha invertido alguna vez. En el lado contrario se sitúan Baleares y Andalucía.

Aquellos encuestados por la empresa de tecnología financiera que declararon no haber invertido nunca especificaron que las razones principales para no hacerlo son el miedo a perder el dinero (54,1%) y el desconocimiento (43,7%). El desinterés (17,1%) y la falta de dinero (6,6%) se sitúan como razones menos importantes a la hora de no invertir. Sin embargo, 4 de cada 10 sí se han planteado invertir en alguna ocasión. Los no inversores dedican mayoritariamente su dinero al ahorro.

Para Joaquín Robles, analista de XTB, "durante las últimas décadas los españoles han canalizado gran parte de sus ahorros a través de activos muy tradicionales, como las cuentas remuneradas o los depósitos a largo plazo. Pero durante los últimos años han proliferado otras fórmulas que ayudan a poder ahorrar de una manera más constante y además pudiendo definir previamente sus objetivos".

XTB, uno de los brókeres más reconocidos, seguro y competitivo del mundo, presentó a principios de mes su primer producto de inversión pasiva inteligente en España y la cuenta remunerada al 3,8% para nuevos clientes y sin importe máximo.