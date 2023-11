David Castillo, el autor de la exitosa novela 'As de Corazones' de Grupo Planeta, valora los primeros resultados marcados por el éxito y confiesa: "As de Corazones me ha devuelto a la vida"

El autor se encuentra en un momento de éxito profesional indiscutible y experimenta un triunfo rotundo con su última novela, 'As de Corazones'. Esta obra ha conquistado el corazón de lectores, críticos y personalidades destacadas, consolidando la posición de Castillo como una figura prominente en la escena literaria actual En una entrevista exclusiva, Castillo expresó su emoción y asombro por el impacto de la promoción de As de Corazones. A pesar de las agotadoras jornadas y las numerosas presentaciones y entrevistas, el autor revela que el resultado ha superado todas sus expectativas.

La incertidumbre del éxito no parece afectar a Castillo, quien demuestra una actitud humilde y pragmática. Con una visión realista sobre la naturaleza efímera del éxito, el autor se muestra dispuesto a aceptar críticas constructivas y se muestra agradecido por el reconocimiento obtenido hasta el momento: "Cuando trabajaba en televisión aprendí que el éxito no dura siempre, es relativo y efímero. Yo asumo que hoy va bien, y mañana puede ir mal, es parte del juego. Hay presentaciones que el público se queda de pie porque no queda sitio, y otras en las que nos han quedado algunas sillas vacías, lo asumo. Si llegara a una presentación y hubieran dos personas en vez de cien, haría exactamente lo mismo que si hubieran cien. Solo que tardaría menos tiempo en firmar. -añade entre risas-. Yo creo que nos debemos a la gente y para mi todos los lectores son igual de importantes, del primero al último".

Gestionando personalmente sus redes sociales, Castillo destaca la importancia de la conexión personal con sus lectores. Considera fundamental responder a quienes dedican tiempo a su trabajo y agradece el apoyo y el cariño de la gente.

David Castillo, también compagina la escritura con la dirección de dos empresas con varias oficinas alrededor del mundo y afirma que hay días que es complicado llegar y que venía de una etapa personal y profesional muy complicada pero "escribir y publicar esta novela y que además esté teniendo tanto reconocimiento a mi ha devuelto a la vida, sin duda alguna. Hay días que son complicados pero tengo la suerte de tener una pareja increíble que me apoya al cien por cien en mis -a veces- locuras y que me acompaña a todas las presentaciones que puede, me ayuda con las redes sociales, con la web, leyó cientos de veces los capítulos, y además un círculo de amigos que siempre está ahí cuando lo necesito, y que comprenden que hay épocas en las que me ven menos de lo que a lo mejor les gustaría".

Hablando sobre su novela, la elección del protagonista, Fran Ballester, un personaje no convencional y poco querido por los lectores, fue una decisión consciente de Castillo. Este enfoque, explica el autor, busca denunciar males endémicos de la sociedad actual y agregar complejidad a la trama, desafiando las convenciones literarias.

En cuanto al proceso creativo, Castillo admite haber borrado extensas porciones de la novela, pero destaca que el resultado final ha valido la pena y ha sido bien recibido por los lectores. Su enfoque despreocupado hacia la fama se refleja en su afirmación de que prefiere vivir tranquilo haciendo lo que ama que ocupar espacios en los medios de comunicación y ríe cuando se le dice que eso es habitualmente lo que busca la mayoría y no duda en afirmar: "me gusta ser diferente a la mayoría".

Respecto a sus metas como escritor, Castillo revela que prefiere dejarse llevar y permitir que los lectores guíen su trayectoria futura. Sin establecer objetivos rígidos, el autor se muestra receptivo a la evolución natural de su carrera.

As de Corazones continúa acumulando éxitos con presentaciones destacadas y el interés de figuras prominentes como jefes de gobierno o embajadores que han recibido al autor personalmente en España, en Andorra y en París, consolidando la posición de David Castillo como un autor respetado y apreciado en su incursión en el mundo literario.

En resumen, As de Corazones no solo representa un éxito literario para David Castillo, sino también un renacimiento en su vida personal y profesional. Su enfoque auténtico y su conexión con los lectores prometen una carrera literaria vibrante y llena de éxitos continuos.

Sobre As de Corazones

Una novela donde la investigación de un asesino en serie se mezcla con el amor no correspondido y el crimen pasional

As de Corazones es una emocionante novela que sigue la vida de Fran Ballester, una persona obsesionada por ser reconocido como un gran periodista de investigación, sin embargo, es alguien sin principios y sin escrúpulos. Fran se intenta colocar en la cima de su carrera con la investigación de un asesino en serie, pero su vida da un giro inesperado cuando es acusado de ser el autor intelectual de una serie de asesinatos macabros por Adrien, su compañero de batallas, con más sentimientos hacia él que la simple admiración profesional.

A medida que la historia se desarrolla, los personajes se ven inmersos en una red de conspiraciones y secretos oscuros que hacen que el asesino pueda mantener sus crímenes ocultos. Isabelle y Martin se enfrentan a una carrera contrarreloj para descubrir la verdad detrás de los asesinatos y descubrir quién ha matado sin remordimiento a tanta gente.

As de Corazones es una novela llena de intriga, suspense y giros inesperados donde la investigación de un asesino en serie se mezcla con el amor no correspondido y el crimen pasional, lo que mantendrá al lector en vilo hasta la última página. Con una trama intensa y un estilo narrativo cautivador, esta historia revela los oscuros secretos que yacen bajo la superficie de la aparente normalidad de algunas personas y pone a prueba la lealtad, el ingenio y la valentía de aquellos dispuestos a luchar por la justicia y la verdad.

Sobre David Castillo

David nació en Barcelona, pero está orgulloso de ser andorrano. Aunque se graduó en Relaciones Laborales con especialidad en Derecho del Trabajo, solo ejerció como letrado durante poco más de dos años para dirigir su carrera hacia la asesoría fiscal y colgar la toga. Cursó un máster en Administración y Dirección de Empresas y otro en Coaching y Programación Neurolingüística.

Trabajó durante diez años en radio y televisión como colaborador, productor o presentador, lo que le valió obtener varios premios reconocidos en el mundo de la comunicación.

Ha sido durante siete años asesor político y coach de políticos de alto nivel, lo que ahora llaman spin-doctor.

En la actualidad, compagina su pasión por la escritura con la dirección de una empresa de consultoría internacional con sede en nueve países y dos centros de negocios.

Le encanta viajar y ha visitado casi cuarenta países, conocer el modo de vida en lugares remotos del planeta le resulta apasionante, cocinar, escuchar y una buena cena con amigos. Su mejor consejo, la fórmula del éxito es "n + 1: aunque te caigas 'n' veces, te levantas una más". Su deseo, ser feliz y jubilarse haciendo lo que más le gusta: ver el mar, la puesta de sol y escribir.