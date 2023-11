-20% en toda la tienda de Calma House durante la Black Week del 20 al 26 de noviembre

Como una gran tradición, el mes de noviembre es el más esperado para hacer grandes compras, gracias a los descuentos del Black Friday.

A esta iniciativa se una la marca la Calma House con su Black Week: toda la web al -20 % de descuento.

Calma House es una marca española joven, en la que puedes encontrar todos los elementos y artículos necesarios para decorar cada espacio del hogar, con una gran variedad de estilos para dar personalidad a la vivienda.

Black Week en Calma House En esta oportunidad, el Black Friday, la jornada de descuentos más esperada de todo el año, tendrá lugar el día viernes 24 de noviembre en toda España. Sin embargo, Calma House lo celebrará por todo lo alto con su Black Week, ofreciendo un 20 % de descuento en toda su nueva colección. Desde accesorios y herramientas de cocina, elementos decorativos para diversos espacios del hogar, alfombras, accesorios para cama, camitas para mascotas, una gran variedad en lámparas decorativas y mucho más.

En su plataforma web, cuentan con páginas llenas de artículos, en las que se pueden visualizar fotografías con diferentes vistas, ambientes e, incluso, tamaños, a través de las cuales el cliente puede escoger su próxima compra. Además del 20 % de descuento en su nueva colección, Calma House también tendrá descuentos exclusivos en productos de hasta un 60 % menos.

Consejos para aprovechar al máximo la Black Week Esta semana es una oportunidad, que muchas personas aprovechan para adquirir sus compras deseadas. No obstante, si no se está preparado para estos días, puede resultar una experiencia desagradable o, incluso, estresante.

Lo primero a tener en consideración para aprovechar la Black Week es no comprar de manera compulsiva sin comprobar antes que sea una buena oferta. Para lograr una compra inteligente, se recomienda hacer una lista de los productos que se desean adquirir y agregarles el precio antes y después de la oferta y, con base en ello, decidir si realizar la compra.

Una acción inteligente al comprar en tiendas digitales, a través de sus plataformas en línea, es añadir los productos que el usuario desee adquirir a su carrito o cesta antes de que comience la Black Week. Así, al empezar los días de rebajas, la página aplicará los descuentos a los artículos y será mucho más fácil realizar la compra, debido a la congestión que suelen tener las webs durante esta fecha por la gran afluencia de usuarios conectados.

Además, es importante consultar previamente las políticas de devolución y ajuste de precios de la tienda para garantizar que no haya mayores inconvenientes en caso de tener que hacer alguna devolución del artículo adquirido. Calma House, ha ampliado la política de devoluciones para aprovechar estas fechas y descuentos para comprar regalos de Navidad.

Si bien los días de la Black Week son una oportunidad imperdible para adquirir esos artículos deseados con los mejores precios, es importante hacer las compras de manera inteligente y así aprovechar al máximo los días de descuento.