Desmitificar el marketing digital, por qué las redes sociales no son la solución que las pymes imaginan

Los expertos en marketing digital advierten: es imprescindible ir más allá de las redes sociales. Las redes sociales son un mito. No hay que perder demasiado tiempo en ellas ni presupuesto. Para una pyme, las redes sociales son imprescindibles, pero no puede ser el único canal de negocio digital, salvo honrosas excepciones.

En la era digital actual, las redes sociales se han convertido en una parte fundamental de cualquier estrategia de marketing. Sin embargo, los expertos en marketing digital de SERSEO marketing aseguran que no hay que caer en la trampa de pensar que son la única herramienta necesaria para tener éxito en el mundo del marketing digital.

Los consultores de esta red de agencias de marketing digital en España llevan 25 años desarrollando estrategias de marketing digital para pymes y tienen muy claro que, aunque algunos clientes focalicen todo en el contenido de las redes o se frustren al ver que su número de seguidores cualificados (los que importan, aquellos que realmente son nuestros potenciales clientes) no crece, las redes sociales son solo una herramienta más y así se lo transmiten a las pymes con las que trabajan y en las que están especializados.

Hay que ir mucho más allá de subir un copy y una imagen atractiva a Instagram. Eso no aporta mucho si no está asociado con una estrategia de visibilidad y negocio general.

Las redes sociales tienen un gran potencial para llegar a una audiencia amplia, pero no son una solución universal. Más bien al contrario. De hecho, existen algunas razones que nos demuestran que depender solo de las redes o enfocar toda nuestra estrategia de ventas en ellas es un error.

Y es que las redes sociales están en constante evolución y ajustan sus algoritmos de visibilidad con regularidad para maximizar sus ganancias alternativas por la publicidad, que para eso existen. El índice de visibilidad de cualquier red social, en permanente descenso, roza el 4 %. Es decir, ven con suerte solo 4 de cada 100 seguidores las publicaciones orgánicas que publicas. Por lo que el 99 % de las pymes están desaprovechando el potencial del canal gastando su presupuesto en crear contenidos atractivos cuando el alcance orgánico es mínimo y dejando de aprovechar otras posibilidades en el camino, como las señales sociales, los hashtags limitados o los biolinks.

Esto puede hacer que las estrategias que funcionaron en el pasado ya no sean efectivas en el presente. Está comprobado que algunos cambios de algoritmos son capaces de reducir significativamente el alcance orgánico de las publicaciones de páginas y perfiles que tenían muy buenas cifras hasta el momento. Que se lo digan a Facebook que pasó de un 35 % a un 4 % en apenas 3 años.

Además, las redes sociales están saturadas de contenido, lo que dificulta destacar entre la multitud. A medida que más empresas compiten por la atención del público, es necesario diversificar las estrategias para sobresalir.

Por eso, en SERSEO, combinan la estrategia en redes sociales con muchas otras acciones como trabajar la visibilidad y los resultados. El posicionamiento SEO y SEM de las páginas web de sus clientes es una de ellas, crear contenido a su medida y de valor que atraiga a su público y sobre todo a los robots, diseño de campaña de adwords y otros tipos de publicidad, estudio de palabras clave sobre las que trabajar pero sobre todo estrategia de negocio.

El marketing digital es un gran universo en el que hay que tener en cuenta todas las constelaciones.

Por otro lado, la irrupción de la Inteligencia Artificial y la posibilidad de que pueda estar al alcance de todos. Ha propiciado que algunas pymes abandonen su estrategia de marketing digital creyendo, muy equivocadamente, que una herramienta de Inteligencia Artificial será suficiente para crear ese contenido que necesita para llegar a su público objetivo.

Desde SERSEO, comentan que ellos mismos han incorporado la Inteligencia Artificial a su día a día, pero advierten de las pocas posibilidades de éxito que tendrá una pyme que use los contenidos en bruto que les ofrecen este tipo de herramientas. Y que, aunque siempre se ha oído eso de “el contenido es el rey”, algo que continúa siendo cierto, de nada sirve copiar y pegar el que nos genera la IA sin afinarlo, trabajarlo y hacerlo formar parte de un todo: la estrategia de marketing digital al completo.

Es cierto que un software de IA puede generar un correo electrónico promocional, pero un experto en marketing debe personalizarlo según el comportamiento y las preferencias de cada cliente. Además, la revisión por parte de profesionales es crucial para garantizar que el contenido generado por la IA sea preciso y apropiado. Han de ser conscientes de que la IA puede cometer errores, especialmente en contextos sensibles.

En SERSEO, han diseñado diferentes packs de servicios al alcance de cualquier pyme en función de su estrategia, packs que pueden adaptarse a cada empresa y lograr así un éxito sostenible en el tiempo que les ayude a atraer clientes según el perfil de cada negocio.