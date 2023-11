¿Por qué Niche Beauty Lab destaca en el mercado de la cosmética?

La industria cosmética está en crecimiento y mantiene una evolución constante, incorporando principios activos cada vez más efectivos y creando fórmulas que aseguran mejores resultados. Sin embargo, con este avance también han subido los precios de este tipo de productos. Solo algunas pocas empresas han decidido ofrecer precios competitivos sin prescindir de la calidad.

Esto es precisamente lo que hace Niche Beauty Lab, un laboratorio de cosmética que se ha concentrado en democratizar la industria, ofreciendo productos directos del laboratorio al cliente final, con calidad premium, pero a precios muy asequibles. En la siguiente entrevista, hablan mucho más sobre su filosofía de trabajo y cómo la implementan.

¿De dónde nace la idea de crear Niche Beauty Lab?

Creamos Niche Beauty Lab en 2016 con el objetivo de hacer llegar los cosméticos de calidad a todos los públicos. Cerramos el año pasado con unas ventas superiores a 15 millones de euros. La investigación es uno de nuestros pilares y, además, hace unos meses estrenamos nueva sede de 5.000 m² en Canet de Mar, que incluye una zona de recogida y empaquetado de 1.000 m², para optimizar el procesamiento de pedidos en línea, y un nuevo laboratorio de 200 m², con espacio para ampliar el equipo de investigación y desarrollo de cinco a diez técnicos de laboratorio.

Nuestra voluntad desde un inicio era "democratizar la cosmética". Veíamos en el sector de la cosmética un mercado "oscuro", con respecto a costes y márgenes de beneficios. La diferencia era abismal y, al observar cómo funcionaba el sector, descubrimos que en un producto de cosmética intervienen muchos agentes: un laboratorio, un desarrollador, una marca... Muchos pasos que al final acaban encareciendo el producto. Una fórmula pasaba de costar uno o dos euros a venderse por 50. Nos sorprendía.

¿Cómo estáis llevando a cabo la "democratización de la cosmética"?

Uno de los aspectos que nos diferencia es que prácticamente todo lo hacemos nosotros. Controlamos todo el proceso, desde la compra de material hasta el embalaje. Nos da un control total y sabemos lo que cuesta el céntimo de cada parte. Esto nos permite fabricar mucho más barato.

Este precio más competitivo es lo que nos ha permitido situarnos en el mercado con un "producto premium a precios asequibles". A pesar de que es un sector donde a menudo el consumidor valora mucho el precio; en cosmética, hay un poco de efecto placebo. Si te pones un producto de 50 euros, te funcionará mejor que otro de 10. Es difícil luchar contra esta tendencia, pero cada vez hay más gente concienciada.

Nuestra misión es terminar con la premisa de que la cosmética tiene que ser cara para que sea eficaz, pero no es así.

¿Habéis notado que el proyecto está recibiendo una buena aceptación?

La verdad que estamos muy contentos con la aceptación de los productos y los comentarios de los clientes. Tenemos un alto porcentaje de clientes que terminan repitiendo nuestros productos y también de nuevos clientes que día a día se suman a nuestra revolución.

Al final, el sector de la cosmética es un sector donde existe mucha competencia, hay muchas marcas y productos buenos, y diferenciarse o que los usuarios cambien es complicado, pero día a día trabajamos para que nuestra base de clientes vaya creciendo y consolidándose en todos y cada uno de los países en los que estamos presentes.

¿Cómo se desarrolla el proceso de creación de los activos propios que utilizáis en las fórmulas de los productos?

Apostamos desde el inicio por encargarnos de todo el proceso de producción y fabricación. Y, lo más importante, empezando desde la idea. Por este motivo, lo primero que hicimos fue crear un laboratorio de innovación y un equipo de investigación y desarrollo.

Vimos que éramos muy ágiles en desarrollar un producto y nos hicimos muy buenos en esto. Para cada nicho de mercado que detectamos, sacábamos un producto. En todo este tiempo hemos lanzado al mercado más de una veintena de marcas de cosmética y hemos patentado productos exclusivos que han salido de nuestro laboratorio.

"Estamos aquí para cambiar las reglas del juego" es uno de nuestros eslóganes.

Además, intentamos que los productos salgan siempre primero del laboratorio y no del departamento de marketing. Y es que todo surge de la innovación. Es fácil que digan que un producto está de moda e intentar hacerlo. Pero, para nosotros, lo primero es la ciencia, la innovación lo es todo. Nuestra apuesta es tecnología, tecnología y tecnología; ciencia, ciencia y ciencia. Y huimos de marketings populistas como los del 100 % natural. Desde nuestro laboratorio utilizamos la nanotecnología o la tecnología celular para desarrollar nuestros productos.

¿Qué hace a los productos de Niche Beauty Lab diferentes a los de otras marcas cosméticas?

Como bien decíamos anteriormente, diferenciarse en el sector de la cosmética es complicado, por la gran cantidad de competidores y productos que existen. Una de las grandes diferencias y que también nos permite ser más ágiles a la hora de lanzar o adaptar los productos es el hecho de tener un laboratorio propio y un equipo de I+D que está al día de las últimas tendencias en activos y productos y podemos adelantarnos.

Esto se suma a nuestra filosofía de lanzar productos que estén respaldados por activos 100 % eficaces y que cuentan con estudios y test que demuestran esta eficacia, activos innovadores, así como tecnologías punteras, como nuestro sistema propio de encapsulación de activos, que maximiza la eficacia y reduce los efectos negativos de algunos activos. Además, también intentamos diferenciarnos en cuanto a porcentajes; por ejemplo, en nuestra línea de Theramid se encuentran algunos de los sérums con mayor concentración de activos puros del mercado, como el CERAMIDE TREATMENT (3 ?ceramidas puras) o el COPPER PEPTIDE (3 % péptidos de cobre puro).

Por otro lado, y como bien comentábamos en el inicio y filosofía, el precio es uno de los elementos diferenciales de nuestros productos frente a otras marcas. En Niche Beauty Lab se encuentran productos de alta calidad con precios mucho más asequibles que otras marcas. La mayoría de nuestros productos no supera los 20 €, y la gama de Theramid está en unos 30-40 € de precio medio, pero se trata de fórmulas que en mercado de otras marcas se situaría en 60-100 €.

Habéis lanzado al mercado líneas de productos muy variadas. ¿Qué recomendación darías a los compradores que no saben cuál se adaptará mejor a sus necesidades?

Al final, para tener una buena rutina de cuidado facial, lo más importante es conocer nuestra piel y ser conscientes de lo que nos pide la piel en cada momento. La rutina que seguimos debemos de ir adaptándola a los cambios que nuestra piel sufre, sobre todo con los cambios de estación; por ejemplo, en verano buscaremos texturas más ligeras, mientras que en invierno nos centraremos en texturas más ricas y nutritivas.

Con respecto a básicos para construir una rutina, nosotros siempre decimos que hay que empezar por la base. Nuestra recomendación de 3 imprescindibles: una buena limpieza, con productos suaves que respeten el pH de la piel, una hidratación adaptada a las necesidades y tipo de piel y la fotoprotección, todos los días del año. A partir de ahí se pueden ir añadiendo activos que ayuden a tratar o mejorar otras necesidades más específicas de la piel, pero lo más importante es hacer estos 3 pasos bien.

Por lo que hace a nuestras marcas:

Acnemy: la recomendamos para pieles más jóvenes, adolescentes, con pieles mixtas, grasas y con tendencia acneica, para ayudar a controlar el exceso de sebo, tratar y prevenir imperfecciones y signos de acné.

Theramid: la recomendamos para completar y maximizar resultados, para personas algo ya experimentadas con el cuidado de la piel.

Transparent Lab: esta gama está pensada para todo tipo de pieles, desde las menos experimentadas, para iniciarse en el mundo de la cosmética y poder montar una rutina completa.

Además, en la página web tenemos un SKIN QUIZ, con el que los usuarios pueden realizar un pequeño cuestionario para conseguir una rutina personalizada a sus necesidades, igual que pueden escribirnos a través de nuestro email e Instagram para ayudarles y recomendarles la mejor opción de productos para su piel.

¿Cómo se pueden adquirir vuestros cosméticos?

Todos nuestros productos se pueden adquirir directamente a través de nuestra página web. Enviamos a todo el mundo, y prácticamente a cualquier parte los envíos son gratuitos, queremos que la gente pueda probar nuestros productos. Además de nuestro canal online, los productos en España se encuentran disponibles en Primor. Gracias al éxito de los diferentes productos y marcas, hemos logrado su distribución más allá de España a mayoristas y minoristas electrónicos de todo el mundo, entre los que se encuentran BEAUTY BAY en Reino Unido, Purish en Alemania o Walmart y CVS en Estados Unidos.