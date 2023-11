Repara tu Deuda Abogados cancela 53.050€ en Las Palmas de Gran Canaria con la Ley de Segunda Oportunidad

Él y su mujer aceptaron los créditos que les ofrecieron los bancos y cayeron en una situación de sobreendeudamiento Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una nueva cancelación de deuda en Las Palmas de Gran Canaria. Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, el Juzgado de Primera Instancia nº13 de Las Palmas de Gran Canaria ha dictado el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en el caso de un hombre con una deuda de 53.050 euros a la que no podía hacer frente. VER SENTENCIA

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, su caso es el siguiente: "tanto él como su mujer empezaron a recibir el ofrecimiento de créditos por parte de los bancos. Debido a sus bajos ingresos, los aceptaban para los gastos y las necesidades básicas. Más tarde, solicitaron otros préstamos para cubrir los que ya tenían. Finalmente acabaron cayendo en una situación insostenible de sobreendeudamiento".

Según recuerdan desde Repara tu Deuda, "España incorporó a su sistema jurídico la Ley de Segunda Oportunidad en el año 2015. Estamos antes una legislación, nacida algo más de 100 años en Estados Unidos, a la que se han acogido todo tipo de personas de perfiles diferentes que han sufrido algún tipo de contratiempo económico. Su espíritu es ofrecer una segunda oportunidad a aquellas personas en situación de sobreendeudamiento que realmente no han cometido ninguna mala acción y quieren pagar, pero no pueden hacerlo por la situación económica en la que se encuentran".

Repara tu Deuda Abogados fue fundado en septiembre de 2015, mismo año de aprobación de la Ley de Segunda Oportunidad, con el objetivo de que numerosas personas que estaban en situación de sobreendeudamiento salieran de ese estado. En esta línea, hay que señalar que han sido más de 20.000 particulares y autónomos los que han puesto su caso en manos del despacho de abogados para reactivarse en la economía.

El hecho de ser también el pionero en la aplicación de este mecanismo le ha llevado a tener un alto grado de especialización. Desde sus inicios hasta la actualidad, ha superado la cifra de 170 millones de euros exonerados a personas procedentes de las diferentes comunidades autónomas de España.

El despacho de abogados se adapta a cada caso según la capacidad económica de sus clientes. Su idea es que nadie se quede sin una segunda oportunidad para empezar de nuevo con más fuerza, reactivarse en la economía, dejar de recibir las llamadas de bancos y entidades financieras y registrar futuros posibles bienes a su nombre.

Esta legislación permite la exoneración de la deuda de particulares y autónomos siempre que cumplan una serie de requisitos previos. En líneas generales, basta con que el concursado no supere los 5 millones de euros, que no haya sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años y que actúe en todo momento de buena fe, sin ocultar bienes ni ingresos.

Las personas que no cumplen los requisitos para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad también pueden de forma alternativa cancelar tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas a través del análisis por parte del despacho de los contratos firmados con bancos y entidades financieras para comprobar si existe algún tipo de cláusula abusiva y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.