Diez pollos se salvan mientras documentamos la realidad ante el matadero de Algemesí

Diez pollitos se salvaron el pasado jueves a las puertas del matadero de Algemesí en el que activistas del colectivo antiespecista València Animal Save realizábamos una vigilia para documentar allí todo el vacío narrativo de la industria de explotación animal con el permiso de los conductores.



Esos animales, pese a los tratamientos y atención que precisarán por las condiciones en las que llegan, ya han sido reubicados por el colectivo en hogares que vivirán en paz lo que les quede de vida, pero no tuvieron la misma suerte todos los que junto a ellos, permanecían amontonados en las cajas que transportaban los camiones como si estuviéramos hablando de manzanas.



"Las vigilias sirven para poder hacer llegar a la sociedad una realidad muy oculta: la que los animales padecen cada día. Y eso a pesar de que la ciencia, nutrición y todas las fuentes expertas ya han demostrado que no necesitamos consumir animales y derivados. Entendemos que una convivencia diferente con todas las especies de animales es posible y necesaria", señala Jose Ferrer, uno de los coordinadores de València Animal Save.

El colectivo ha documentado como los animales llegaban en condiciones de hacinamiento, suciedad y heridas, recalcando que esos animales, pese a su tamaño, tienen apenas 40 días de vida. Además, señalan que la corta vida de estos animales también les supone muchísimo sufrimiento, ya que viven en naves industriales donde permanecen hacinados, sin ver la luz del sol y en condiciones de extrema suciedad.

"Soy de Algemesí y he venido al matadero de mi pueblo porque hay que dar la cara por los animales y apoyar a la gente que en representación de València Animal Save viene a proteger a los animales. Es algo duro, pero necesario", explica Elvira, que lleva más de 10 años siendo vegana para proteger por igual a todas las especies de animales.

10 VIDAS SE SALVARON, PERO EL RESTO SIGUEN SIENDO VÍCTIMAS DE UNA SOCIEDAD ESPECISTA (DISCRIMINAR A ALGUIEN POR SU ESPECIE)

Guillermo Martínez, coordinador también en València Animal Save hizo las siguientes declaraciones in situ: "Aunque estamos contentos por haber podido salvar 10 vidas, sabemos que unos 60.000 animales morirán esta noche en este solo matadero. Aunque no hallamos cambiado el mundo salvando 10 vidas, si hemos cambiado el mundo para esos 10 animales. No tiene sentido quitar la vida a un animal que puede vivir hasta 15 años para darle gusto a tu paladar cuando hay alternativas que no suponen la muerte de un animal. Todos los días es importante hacer activismo, pero esperamos ver mucha gente el día de los derechos de los animales, cuyo acto será el 10 de diciembre en la plaza de la virgen".

Para el acto mencionado, podrá seguirse toda la información a través de las redes sociales "València Animal Save" que recordaré al final de este artículo en el que aportaré todos los detalles sobre la industria de la explotación animal porque la información es poder y entiendo que el lector debe conocerlo para poder decidir (cosa que los animales no pueden elegir vivir sus vidas tranquilos y sin ser abusados desde su primer aliento).

Juan Carlos Muñoz es otro activista de los que estuvo y explica: "Llevo 5 siendo vegano, por primera vez he venido a una vigilia a las puertas del matadero y mi sensación es de estar en un lugar terrible en el que se obvia totalmente que los animales son seres vivos y se les trata como si fueran mercancía. En los animales rescatados, se aprecia claramente las condiciones en las que llegan y su vida es un completo desastre desde que nacen hasta que mueren en este lugar. Sin embargo, estoy seguro de que la mayoría no mataría su propia comida".

UN CHICO ACUDE A LA VIGILIA POR PRIMERA VEZ

Rubén castellano es un chico al que se le ofreció venir a la vigilia y a pesar de que en el caso de los pollos no impacta normalmente tanto como las vigilias de por ejemplo los cerdos amontonados y gritando, la mala vibración es clara en estos lugares.

"Yo no soy vegano y acudí por primera vez a una vigilia el pasado jueves, siendo una oportunidad para conocer lo que ocurre detrás de la industria de explotación animal y al principio te crees que los tratan 'bien', pero chocarse con la realidad te abre los ojos. Vi camiones con animales hacinados en espacios tremendamente reducidos que, a pesar del frío, los dejan una vez dentro a la intemperie hasta que le llega la hora.

Me sorprendió ver que por la manipulación genética, estuvieran tremendamente grandes con 40 días. Si ya impacta lo que vemos fuera, me imagino lo que pasa dentro y en el exterior, los animales que se salvaron ni siquiera podían levantarse. Todo esto son cosas que no te paras a pensar o que la gente no quiere ver, pero a partir de ahora voy a mirar lo que comprar y echando un vistazo, hoy en día en internet hay más información de la que pensaba tanto en cuanto a alternativas como realidad de los animales añadida a la vinculación a la crisis climática", declara.

Por suerte, esta vez sí que ha sido publicada la noticia en unos pocos medios de comunicación de amplia difusión, pero normalmente cuesta que se hable de un tema del que dependen millones de vidas e incluso el futuro de tod@s al ser de las actividades más contaminantes como ya hablaré más adelante.

HACER LLEGAR UNA REALIDAD OCULTA A LA SOCIEDAD

Otro de los testimonios que recogí en la vigilia, fue el de Ángel Rodríguez, un activista que, desde un pueblo de Alicante, se desplazó a las puertas del matadero de Algemesí: "Llevo 6 años siendo vegano tras ver un explícito vídeo que me impactó y me hizo sentir mal, en consecuencia tomé una decisión necesaria, el veganismo. He estado en otras vigilias de cerdos y corderos, pero las condiciones siempre son las mismas para los animales durante toda su vida.

Es vital e importante las vigilias para visibilizar lo que la industria oculta para que no se sepa la verdad y así, hacerla llegar a redes sociales, medios y todos los lugares posibles", explica y añade que "Intentamos darles la voz que no tienen considerando a los animales como lo que son, seres sintientes y no mercancía. Es necesario mostrar la violencia especista que las industrias ejercen contra sus víctimas diarias".

Desmontadas han sido durante muchos años las delirantes excusas como que las plantas también sienten cuando no tienen sistema nervioso ni cerebro, jamás sería comparable con todo este Holocausto y la mayoría son para alimentar a los animales explotados gastando muchas más, que los leones comen carne cuando tú no eres un león, no vas a devorar a tu víctima y puedes elegir no hacer daño o que te va a faltar proteína cuando ni siquiera se ha molestado en ver lo que dicen los expertos y simplemente les mueve el odio y las ganas de intentar hacer daño a los demás por cuestionarse ciertas "costumbres".

ANTEPONER UNA VIDA A UN MOMENTO DE PLACER

Mientras teníamos parones al no haber camiones para documentar, pues decidí recoger varios testimonios de la gente que allí estaba porque al final son los que de primera mano también pueden explicar los motivos que les llevan a dar un cambio. En consecuencia, otro de los testimonios recogidos durante la vigilia fue el de Keoni (casi 10 años en la filosofía ética del veganismo): "Estamos aquí diferentes activistas de forma voluntaria porque sentimos que es una obligación moral hacer lo que podamos una vez sabemos lo que está ocurriendo. La industria miente sistemáticamente y oculta la realidad que tan injusta es para los animales que hoy vemos entrar al interior de este matadero y ocurre de igual manera en todos lados y no hay diferencia, sea cual sea la zona, porque el fin es el mismo, matar.

Hay que hacer frente a las injusticias independiente de su ámbito, ya sea guerras u otros, y en consecuencia, el veganismo siempre será justicia. Cuando di el cambio, no existían tantas alternativas como ahora, pero consideraba que, igualmente, no era justo condenar a los animales a esta miserable realidad por el placer de mi paladar", explica.

Respecto a las alternativas vegetales, el avance de una sociedad cada vez más concienciada (cuando tienen la posibilidad de que alguien se lo comenta o se lo encuentra por sorpresa en vídeos), hace que podamos disfrutar de absolutamente todo con un sabor idéntico y en versión ética, más saludable y sostenible.

¿Quién puede estar en contra de disfrutar igual sin hacer daño?

Además, tampoco es necesario imitar todos los productos porque con tofu, soja texturizada (nutritiva, económica y similar a la carne picada), legumbres, cereales, verduras de proximidad y seitán, puedes buscar recetas sencillas, económicas y espectaculares.

La mayoría de estos productos, los tienes por cualquier sitio y en casi todas las cafeterías, también suelen tener soja o avena para el café (recuerdo cuando empecé yo que tenía que ir recorriendo para ver cuál tenía "leche" vegetal).

Aquí, en Valencia, puedes disfrutar de un montón de restaurantes veganos en los que el trato es ejemplar y la comida deliciosa (al igual que en otras ciudades).

LOS DOCUMENTALES AYUDAN A DAR EL PASO

María José Martínez también lleva casi 6 años en el veganismo tras decidir que era completamente innecesario financiar esto teniendo en cuenta que son vidas y "debemos tomar un camino de respeto hacia todas las especies de animales", declara frente al matadero de Algemesí.

La activista hizo hincapié en lo importante que es documentar lo que está pasando y visualizarlo para coger fuerzas respecto a otros actos al ver por quién estamos luchando.



"Estos animales que se salvan, tienen la suerte de poder vivir una vida tranquila, con todos los cuidados que merecen y tienen la oportunidad que no han tenido todas las vidas que hemos visto entrar hoy aquí", comenta la activista.

Documentales importantes a visibilizar son Earthlings (2005), Cowspiracy, estrenado en 2014, Dominion y Containers. En cuanto a YouTube, "The Best speech you ever hear".

En vegan22.com incluso dan apoyo gratuito 22 días para cambiar de manera fácil esta injusticia que se está cobrando cada día la vida de millones de animales cuya "vida" es miserable desde su primer aliento y también, está destrozando el mundo e incluso siendo responsable de que haya escasez de recursos.

LA INFANCIA LÓGICAMENTE TAMBIÉN PUEDE SER VEGANA

Como digo siempre, ya son muchas las fuentes expertas que avalan una alimentación vegetal en cualquier etapa de la vida y es que encima, señalan que bien planificado, llega a prevenir enfermedades, por lo que estamos hablando de que no solamente se puede vivir perfectamente sin toda esta miseria, sino que también, estamos mejor de salud.

Puedes buscar en Instagram la página "nutricionistas veganos" y por poner un ejemplo de tantos, la academia Americana de nutrición y dietética o la asociación española de pediatría, señalan que es viable en cualquier etapa de la vida y evita enfermedades.

Otra cosa es que haya gente que muera por alimentar a su hijo de patatas fritas y eso nada tiene que ver con el veganismo. Si lo alimentas solo de McDonald's, verás como también pasa lo mismo y la gente que dice preocuparse por la infancia vegana y su salud, resulta que cuando les preguntas cuál es su postura sobre la obesidad infantil y problemas de salud en la infancia derivados del consumo animal demostrados ya más que de sobra por la ciencia, resulta que la infancia ya deja de importarles y lo único que quieren es utilizar a las niñas y niños para acosar a los veganos sin saber ni por qué.



Respecto al adoctrinamiento del que muchas familias veganas con niños son acusadas, decirles que todos los animales sufren y tienen sus propios intereses, independientemente de su especie, no es adoctrinar, poner los dibujos de Peppa pig, buscando a Nemo y generar ternura con los animales de peluche sin explicarles la realidad de los animales mal llamados de consumo, si es manipular porque tienes que mentirles y ocultarles para que no sientan compasión y te pidan consumir la larga lista de alternativas deliciosas y nutritivas en versión vegetal.

Tanto que dicen nuestros detractores que cuando sean mayores ya elegirán ellos, me pregunto entonces si los pequeños han elegido llevar una alimentación antinatural y llena de sadismo (que ni conocen). Los que hablan de adoctrinamiento, pueden traer a sus hijos a las puertas del matadero y a las granjas donde esos animales permanecen entre sus propias heces amontonados y un aire irrespirable, entonces no habrá adoctrinamiento de nadie porque habrán visibilizado la verdad. Acosar a las familias y a la propia infancia por ser vegana, fomenta situaciones de discriminación y bullying.

Un día antes de escribir este artículo, varias personas fuimos a cenar a un restaurante y cuando el padre de una niña dijo que se iba a pedir un bocata de carne de caballo, la niña de unos 6-7 años respondió con inocencia ¿Un animal?, a lo que el padre respondió que la hamburguesa que se estaba comiendo ella, era también otro y yo le dije que la que me estaba comiendo yo, era la alternativa en ese restaurante para disfrutar sin hacer daño.

CRISIS CLIMÁTICA, PROBLEMAS DE SALUD Y HAMBRE EN EL MUNDO

Hasta la organización mundial de la salud ya ha declarado como cancerígenos y perjudiciales una larga lista de productos de origen animal, mientras que la ONU afirma que una alimentación completamente vegetal es necesaria para acabar con el hambre en el mundo, crisis climática y escasez de combustible, lo que corrobora el sentido común.



En el caso de la pesca, los animales mueren lentamente y con una tremenda angustia hasta la asfixia, pero las redes suponen casi la mitad de plásticos en el mar y la ganadería, arrasa con todo a su paso, necesita un montón de agua y es una de las mayores causas de la crisis climática o hambre en el mundo porque para alimentar masivamente a los millones de animales que traemos para vivir esta horrible situación, son alimentados con un montón de recursos vegetales, inflados a antibióticos y la mayoría de soja que se produce en el mundo, también se utiliza para esto y encima, transgénica.

No es una cuestión de debatir nada porque es tan sencillo como que si dejamos de traer a un montón de millones de animales más que humanos para vivir esta vida de miseria y utilizamos los recursos para la población, habría más que de sobra para alimentar a todo el mundo por lo que aunque el antiespecismo es por respeto a todas las especies de animales, a las maldades de la explotación animal se suman los problemas de salud, hambre en el mundo y los problemas medioambientales que la infancia y los jóvenes, somos los que más vamos a sufrir si no cambiamos rápido esto.

De salud, puedes ver en Netflix "What The Health" y "Forks Over Knives".

LO QUE PASA EN LOS MATADEROS Y OTROS LUGARES NADIE LO QUIERE VER PORQUE ESTÁ MAL

El veganismo va más allá de la alimentación, es una filosofía ética de vida que busca abolir la explotación animal en todas sus formas, como también sería todo el entretenimiento a costa de los animales (sádica tauromaquia, tiro y arrastre, zoos, acuarios...). También por ejemplo los experimentos con animales que ya se han demostrado inútiles durante mucho tiempo y puedes mirar que tu producto cosmético o champú no haya sido testado con animales ni contenga ingredientes de origen animal (hoy en día es facilísimo encontrarlo porque hay muchísimo por todos lados). Otras industrias serían por ejemplo la peletería, el sadismo para la producción de la lana, seda, miel, plumas, cuero...

Como decía, nadie quiere presenciar esto porque se sabe más que de sobra que está mal hecho y, por lo tanto, se intenta evitar generar mala conciencia de algo evitable y como ha declarado una de las personas entrevistadas, la mayoría sería incapaz de matar a su víctima con sus propias manos, pero es que tampoco sería capaz de presenciar la agonía y condiciones de la corta vida del animal que le van a poner en el plato.

Respecto a la miel, hay alternativas vegetales calcadas y naturales o sirope de agave cuyo sabor es espectacular y evitas todo esto: https://lazonaveggie.com/2023/10/23/veganismo-y-consumo-de-miel/?fbclid=PAAaYR5sWAyW4pQPbYfbjXM6v0rWcW8BpJmeLf-LSGe8Og-F3DtmZYOTTBOY0 .

TÚ PUEDES DAR UN CAMBIO HOY MISMO

A cualquier persona que le preguntes, te dirá que está en contra del maltrato animal, a favor del medio ambiente y en contra del hambre en el mundo, por lo que el veganismo simplemente aplica la coherencia y como ya he explicado, no es nada privativo porque tienes absolutamente lo mismo y nuevos sabores.

Cualquier receta de repostería o incluso la tortilla de patatas, la puedes buscar en su versión vegana y te sorprenderá muchísimo evitando la muerte de pollitos machos al nacer triturados vivos o agonizando en una bolsa de basura por no valer para la producción y que las gallinas vivan en jaulas menores a un folio siendo manipuladas artificialmente para poner constantemente huevos y aplicándose prácticas crueles como cortar el pico sin anestesia y muchas otras.

Cuando una gallina ya no produce al no poder más, su destino es el matadero, como pasa con las vacas mal llamadas lecheras (hay yogures, queso vegano y bebidas vegetales para evitarlo). Antes de acabar, quiero recordar la importancia de una educación antiespecista desde la infancia, porque en los libros escolares, televisiones y otros lugares, no visibilizan más que mentiras y realidades edulcoradas con una divertida fantasía.

En consecuencia, espero que mi artículo te haga reflexionar y des un cambio simplemente buscando hacer el bien y pasar por este mundo evitando el daño a los demás, porque a nadie nos gustaría ser ese animal que entraba al matadero mientras estábamos allí y la empatía significa eso, ponerse en el lugar del otro independientemente de que sea un animal o una persona porque todos los animales tienen su razón de ser y lógicamente, capacidad de sentir y vínculos con sus familias.

Visibiliza los documentales aportados en este artículo, apúntate a la web de apoyo gratuito y comienza a seguir en redes sociales la página "València Animal Save" (espero que nos veamos el Día de los Derechos de los Animales que habrá un acto cuya información se pondrá en las redes mencionadas).

“Mientras la gente siga derramando la sangre de inocentes criaturas, no puede haber paz, ni libertad, ni armonía entre las personas. La masacre y la justicia no pueden convivir” (Isaac Bashevis Singer).