BioWaveGO se puede utilizar para tratar eficazmente el dolor intenso y repentino

Uno de los síntomas más habituales que exhiben las personas que acuden a las distintas consultas médicas es el dolor. Esto es debido a que se encuentra en numerosas patologías y, en muchas ocasiones, suele ser indicio de una enfermedad subyacente.

En general existen dos clases de dolor: el dolor agudo que tiende a aparecer de repente por alguna enfermedad, inflamación o lesión y que, después de ser diagnosticado y tratado, desaparece al poco tiempo y el crónico que es cuando se extiende por más de 3 meses y puede ocasionar graves inconvenientes.

En este marco, BioWaveGo es un novedoso equipo de neuroestimulación de alta frecuencia no invasivo que ofrece BioWave Spain y que es muy utilizado para tratar el dolor intenso y repentino de forma eficaz.

Tratar el dolor de una nueva y revolucionaria forma BioWave Spai distribuye al mercado nacional a BioWaveGo: una tecnología patentada de venta libre, no opioide ni invasiva y clínicamente probada para aliviar los síntomas del dolor, a partir de un sistema inteligente que emplea ondas magnéticas destinadas a bloquear las señales del dolor directamente en el nervio.

Este dispositivo portátil, sencillo y práctico se diferencia de las antiguas máquinas TENS – que solo enmascaran el dolor cuando está en uso – porque posee un mecanismo de corriente alterna de alta frecuencia que inhibe a la molestia en su origen para evitar que las señales lleguen al cerebro y proporciona hasta 24 horas de profundo alivio de las dolencias crónicas, agudas o postoperatorias.

El aparato tiene efectividad garantizada cuando se colocan las almohadillas en la fuente raíz del malestar, lo cual permite que se forme un campo eléctrico activo debajo y alrededor de cada pieza que contribuye a moderar el dolor tras una sesión de 30 minutos. De este modo, las sesiones de neuroestimulación con electrodos no son invasivas, no requieren de fármacos ni recetas y en el paciente producen una sensación de un masaje muscular profundo.

Esta tecnología BioWave, en efecto, ayuda a que los pacientes no solo puedan participar en la fisioterapia y realizar distintos ejercicios o rutinas de atención médica, sino también trabajar en aquellas disfunciones y desequilibrios musculares del cuerpo que pueden haber sido la causa inicial de la dolencia.

Efectividad y eficacia en el tratamiento del dolor intenso y crónico El BioWaveGo puede utilizarse para tratar de un modo eficaz a los pacientes de dolor agudo provocado por una lesión o accidente, gracias a las corrientes eléctricas de alta frecuencia que bloquean a la dolencia en su origen y proporcionan un alivio duradero sin molestias.

El dispositivo además resulta efectivo para los casos de dolor crónico, dado que las almohadillas pueden colocarse en la mayoría de las partes del cuerpo, incluidas las áreas dolorosas afectadas por artrosis, endometriosis o dolencia lumbar. Incluso, independientemente del efecto inmediato, el sistema genera un efecto acumulativo en las señales nerviosas que es beneficioso a largo plazo.

Por último, cabe destacar que la tecnología que comercializa BioWave Spain también favorece al control y recuperación del dolor en los atletas profesionales.