Cómo cumplir de forma sencilla la normativa sobre el registro de jornada; software as a service de HRLOG

Cada vez es mayor el número de empresas que están adoptando los software as a service aplicados a recursos humanos. La facilidad del sistema permite que tanto empleadores como empleados puedan estar tranquilos a la hora de calcular las horas de trabajo efectivas, las vacaciones y otros trámites dentro de la empresa.

HRLOG es una empresa que desarrolla y comercializa un software as a service hiperespecializado en control de presencia y registro de jornada que está facilitando el día a día de muchas compañías. La eficacia del sistema y la adaptabilidad del software permite que el registro de jornada de cada empleado sea realizado de un modo fácil y seguro, ahorrando tiempo y asegurando que cualquier trabajador sea capaz de utilizarlo. La clave es no dejar a nadie atrás y hacer muy sencillo el proceso de digitalización.

¿Cuáles son las ventajas de digitalizar los recursos humanos para las empresas con HRLOG? El software en general permite una mejor gestión de tiempos y servicios tanto dentro como fuera de la empresa. Con HRLOG, se puede realizar el fichaje abandonando las viejas plantillas de Excel (o el papel) con la posibilidad de que los empleados puedan registrarse desde muchos tipos de dispositivos.

La gestión de vacaciones y permisos dejarán de ser una complicación con esta plataforma, ya que uno de los beneficios que trae es la facilidad de poder gestionar las solicitudes con un par de clicks. La plataforma centraliza las solicitudes de los empleados, quedando reflejadas en el calendario compartido, y facilita la comunicación entre estos y la empresa.

Otra de las ventajas de la plataforma es la posibilidad de gestionar las bajas, horas extras e incluso los gastos de los trabajadores y ordenarlas para explotar los datos y facilitar la toma de decisiones. Los empleados solamente tienen que realizar las solicitudes pertinentes y todo se administra desde la plataforma, esto es digitalización.

Una variedad increíble para comenzar con la suscripción Entre las ventajas de los servicios de HRLOG, una de las más destacables, es el precio decreciente según el número de empleados. En la página web existe la posibilidad de hacer un cálculo promedio del total del coste anual o mensual, así como tres modalidades de suscripción.

En la opción little, la más básica y más que suficiente para cumplir la normativa vigente, la empresa obtiene el acceso al módulo de fichajes, vacaciones, permisos, bajas, horas extras, ausencias, informes e incluso la geolocalización de los funcionarios.

La opción pro ofrece todas las opciones anteriores y una gama de más de diez posibilidades entre gastos, nóminas e incluso un acceso con descuento a uno de los canales de denuncias más sencillos y garantistas que existen.

La opción enterprise incluye todas las ventajas de las opciones anteriores más la posibilidad de realizar importantes desarrollos a medida para adaptar la plataforma a las empresas más exigentes.

Los planes y las tarifas son calculables en la web de HRLOG y también existe la posibilidad de consultar un asistente virtual para aclarar cualquier duda. Esta plataforma es una de las mejores elecciones para ahorrar tiempo y ganar tranquilidad sabiendo que se cuenta con la herramienta más completa para el cumplimiento de la normativa.