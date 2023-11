¿Dónde encontrar uno de los comparadores de seguros de vida en España mejor valorados del sector? PuntoSeguro

La tecnología ha facilitado la vida de muchas personas en diversos ámbitos y, si bien algunas empresas no han sabido adaptarse en su totalidad a estos cambios, otras empresas han aprovechado esta nueva herramienta para marcar la pauta en el sector de seguros.

Así lo afirma en la entrevista el CEO de PuntoSeguro, Juan Betés Novoa.

PuntoSeguro es una correduría de seguros digitales, con más de 20 años en el mercado prestando sus servicios de asesoramiento experto de manera independiente y gratuita, financiándose a través de la intermediación de pólizas de seguro. Adicional a ello, recompensa el ejercicio físico de sus asegurados con el uso de la app PuntoSeguro Fit.

¿Cómo explicarías lo que hace PuntoSeguro a quien aún no lo conozca?

PuntoSeguro es un comparador de seguros de vida pionero en España que recompensa el ejercicio físico de sus asegurados. Nuestros principales valores son la especialización, la transparencia y la personalización. Lo que nos hace únicos es que permitimos vincular el precio del seguro de vida al ejercicio físico que realiza cada usuario.

Entendemos que cada persona tiene circunstancias únicas, por lo que trabajamos de cerca con nuestros clientes para encontrar la solución de seguro que mejor se ajuste a sus necesidades específicas. Además, nos va la vida y no vendemos nunca una póliza sin estar seguros de que nuestros clientes entienden bien lo que están contratando. Esto se traduce en una experiencia más satisfactoria, tal y como demuestra el hecho de que somos la Insurtech de seguros de vida mejor valorada con más de 700 opiniones favorables y una puntuación media de 4,9 en Google y 4,8 en Trustpilot.

¿Cómo fueron los comienzos de PuntoSeguro?

En el año 2001, PuntoSeguro fue una de las tres primeras Insurtech en nacer en España y es actualmente la única que todavía presta servicio. Fueron tiempos complicados, pues la desconfianza hacia internet era importante, y los usuarios se informaban, pero no contrataba seguros online.

En el año 2007, tomamos la decisión de especializarnos en seguros de vida y del año 2010 en adelante empezamos a progresar, y a crecer en clientes y en facturación.

En el año 2017, nos convertimos también en la primera Insurtech en España en recompensar el ejercicio físico de los asegurados.

A día de hoy, contamos con más de 14.000 familias aseguradas, y más de 2.000 clientes activos que utilizan regularmente la app para obtener precios más justos.

Además, este 2023 ha sido especial, ya que hemos sido galardonados con el Premio Gema a la Correduría de Seguros por Internet mejor gestionada de España, lo que nos indica que vamos por el buen camino.

¿Cómo hacéis para recompensar el ejercicio físico de cada asegurado?

Hemos desarrollado la app PuntoSeguro Fit, a través de la cual el usuario tiene la capacidad de monitorizar su actividad física, así como la de gestionar digitalmente cualquier modificación de su seguro de vida.

Cada mes fijamos un reto individual y un reto global a los usuarios. Si cumplen los 12 retos individuales acumulan un descuento del 24 % en la prima de renovación de su seguro de vida, mientras que con los retos globales se genera un fondo solidario que irá destinado a la ONG más votada. En los últimos años, las donaciones fueron para Fundación Alaine y la Asociación Española contra el Cáncer.

¿Cómo ves el mercado de seguros online y específicamente el mercado de seguros de vida en estos momentos?

Lo veo como el anuncio de Freixenet, 'burbujeante'. En los últimos años, los fondos de inversión han entrado con fuerza y han creado agencias y corredurías que tratan de hacerse con el mercado quemando dinero a toda velocidad. Concretamente en vida, ésto ha generado una bajada de los precios de manera considerable, lo cual es positivo para el usuario final, pero puede poner en peligro la supervivencia de otros mediadores que no cuenten con fondos suficientes para competir a nivel tecnológico o publicitario.

Sin embargo, si por algo se caracteriza el mercado de seguros de vida online en España es por su fragmentación, por lo que va a ser complicado que los proyectos que han levantado tanto dinero sean capaces de recuperar lo invertido. Si bien la demanda se incrementa cada año a nivel digital, el mercado no es tan extenso como creen, por lo que las previsiones de negocio exponenciales no se cumplirán.

¿Entonces no es un buen mercado para invertir el de los seguros de vida en España?

Sí lo es. Creo que siempre hay espacio para la innovación y la digitalización, pero matizo que es bueno conocer los mercados antes de abalanzarse sobre ellos. Concretamente, en nuestro país, el desafío sigue siendo el mismo que hace 20 años: Los seguros de vida hipotecarios. El negocio lo tienen los bancos bien atados, y si bien han salido apuestas innovadoras y bien gestionadas, todavía nadie ha sido capaz de restarles un margen significativo de mercado.

Para terminar, ¿cómo te ves a ti y a PuntoSeguro en los próximos 5 años?

Como persona feliz y perseverante que soy confío en tanto mi equipo como yo sigamos dando guerra con PuntoSeguro, progresando cada día, y acercando los seguros de vida a más personas. El objetivo a medio plazo es seguir consolidando nuestro modelo, y alcanzar los 30.000 clientes.

Y todo ello sin perder nuestra esencia. En palabras de mi compañera Sabrina Jasche, "Somos un comparador de esos que ya no existen, porque la tecnología a veces aleja y nosotros somos de los que nos acercamos con honestidad y empatía".

PuntoSeguro ha estado marcando la pauta en el sector de Insurtech durante más de 20 años, manteniéndose en la cima como una de las más valoradas por parte de sus asegurados gracias a su notable trabajo, ayudando a sus asegurados a tomar decisiones inteligentes sobre sus seguros de vida.