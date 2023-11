​Carta abierta al señor Puigdemont

Estimado señor Puigdemont i Casamajó:



Desde mi triste y tosca condición genética y cultural de español castellano-parlante (que estoy seguro que sabrá disculpar), me dirijo a usted por motivo de sus últimas palabras y acciones, que estimo, influyen e influirán notablemente en mi vida y en la de todos mis compatriotas e, incluso, en las de los conciudadanos que no lo son.

Si le he entendido bien (espero que sí, a pesar de mi ignorancia respecto al catalán, por la que le pido disculpas nuevamente), usted pretende que Cataluña se segregue del resto de España; es decir, que se constituya como un Estado nación independiente, y, en particular, como una república.

De ser así, podría decirse que usted lo que propugna es un divorcio en sentido estricto (aunque no estoy seguro si con todas las de la ley), para poder proceder, a partir de ese momento, con total libertad sobre el futuro de la nueva nación y quienes la componen.

Imagino que usted compartirá conmigo que éste no está siendo un camino fácil, aun cuando la actual coyuntura política le está permitiendo resarcirse de anteriores sinsabores y aplicar las dosis de venganza habitual en un divorcio tempestuoso, que, a través de nuestro (de los españoles) magnánimo y generoso representante legal, recaen, al menos, en todos y cada uno de los ciudadanos no catalanes. Me refiero, como ya habrá comprendido, a los pactos recientemente firmados entre su formación política y el PSOE.

El caso es que me parece -perdone la osadía- que ha elegido usted la vereda más tortuosa. Me explico: usted, dolido, ha elegido humillar al Estado español, exigiendo de un pobre desdichado, cegado por el poder, todo lo que tiene y lo que no. Así, ha conseguido un acuerdo con la promesa de la concesión de una amnistía- cuyo texto ya está registrado en el Congreso de los Diputados-, la de un futuro referéndum y la de diversas prebendas económicas, que, como es lógico, obrarán en perjuicio del resto de territorios, como se dice ahora. Por tanto, la solidaridad, a partir de este momento, consistirá en perdonar su deuda para que la paguemos, alícuotamente y con actitud fraternal, aquellos a quien usted considera abiertamente enemigos.

Yo no sé qué es lo que finalmente recibirá; pero sí, lo que no logrará. Quizá, usted y sus compañeros de viaje obtengan la amnistía, sancionada por las Cortes -más preocupadas por lo prosaico que por la dignidad- y por el Tribunal Constitucional -conformado por ilustres magistrados de más que conocido prestigio y trayectoria (todos tenemos un pasado; en algunos casos, imborrable)-; pero lo que de ninguna manera conseguirá es que la amnesia se instale en la memoria de los españoles, al menos hasta el punto de que a usted y a los que representa se les tengan por honorables, ni siquiera como a vecinos tolerables, después de años de desprecios e insultos.

Si me permite, le daré algún consejo. Cuando alguien quiere divorciarse, creo yo, el primer objetivo es conseguirlo cuanto antes; y, el segundo, no litigar demasiado, sobre todo si no se está absolutamente seguro de que el derecho le asiste a uno, no sea que, al final, el resultado sea quedarse con una mano delante y otra detrás. Si usted, una vez investido de impunidad, desea que se celebre un referéndum de autodeterminación, ganarlo y que ello le permita -como a Moisés en el Sinaí- la liberación de su pueblo y llegar a la tierra prometida, juegue mejor sus cartas: no comprometa tanto a las instituciones de las que dependen sus deseos y garantícese más apoyos para su causa.

No sé usted, pero yo no tendría tan claro un apoyo mayoritario de los catalanes para la secesión de Cataluña del resto de España. De lo que sí estoy convencido es de que, si dicha consulta se hiciera en todo el Estado español, usted obtendría un rotundo sí. ¿O es que cree que nosotros, que la otra parte, no estamos hartos de la convivencia con ustedes, de sus borracheras de supremacismo, de su maltrato permanente, de su victimismo insoportable, de su arrogancia atávica o de sus mentiras históricas constantes cuando llegan tarde a casa y no pueden explicar de dónde vienen? Sí, nosotros también queremos divorciarnos; pero de un modo justo: los niños (incluidos los jubilados) para ustedes, y que puedan ser educados en libertad; las casas, España y la Unión Europea, para nosotros, que ya eran nuestras de solteros, y, además, no necesitan ser liberadas; y nada de pensiones, ni alimenticias ni clientelares: pónganse a trabajar.

¡Feliz secesión y próspero año nuevo!