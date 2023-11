​Modernidad y paz

Creo que ya lo he referido en alguno de mis 563 escritos de crítica política alguna vez, pero, no está de más volverlo a hacer si las circunstancias lo requieren en el que hace el número 564. Sin presunción -ni, por supuesto, acrimonia- para un humilde escribidor no está nada mal, algo más de ¡25 años! dando la matraca. Seguro que más de uno dirá: ¡Ya vale! Lo sé, pero…