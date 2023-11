Elogio del escupitajo

Vivir sin saber por qué uno vive, es de las peores tragedias. Se venden armas porque estamos desequilibrados matándonos. Compramos de una manera compulsiva porque estamos desequilibrados. La opulencia, la vanidad, el egoísmo, la avaricia, la venganza, etc., no es más que desequilibrio. Quiere esto decir que hay gente que le interesa que estemos desequilibrados. Jamás se alcanza un equilibrio perfecto: en algún sentido, nunca estamos completos. Hay dos tipos de desequilibrio en la cábala: el desequilibrio que hace perder energía y el desequilibrio que yo provoco para crecer. Si nosotros no trabajamos nuestros desequilibrios y nos enrocamos en el desequilibrio interior, nosotros vamos a proyectar nuestra frustración en el otro. Muchas veces, conocemos lo que necesitamos a partir del desequilibrio. Por ejemplo: hay gente que no sabe decir "no" y sufre mucho y con el tiempo hay que aprender a decir no. Hay gente que le critican y se derrumban y a otros los anima a mejorar. Esto conlleva verse en el desequilibrio como herramienta para mejorar. Por ese motivo, al que le critican y se derrumba es síntoma de que todavía no tiene la autoestima correcta. Esta es la pista por por donde tiene que comenzar a trabajarse. Por esa razón, esta persona tendría que agradecer la crítica personal negativa, el insulto, el escupitajo, etc. Por eso, en ocasiones no hay peor ofensa que el elogio.