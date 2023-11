La ayuda de Fundación Antonio Guerrero llega al Polígono Sur para favorecer el desarrollo social de sus habitantes

Polígono Sur es considerado el barrio más pobre de España. La mayoría de sus habitantes viven en condiciones preocupantes y enfrentan problemas sociales que afectan su vida.

Este barrio no solo está aislado geográficamente por las infraestructuras viarias y ferroviarias que le rodean, sino que también padece un aislamiento social alarmante. Estas condiciones convirtieron al barrio en el objetivo de la Fundación Antonio Guerrero, la cual lleva varios años ayudando a niños con discapacidad y diversidad funcional a desarrollar una mejor calidad de vida.

Fundación Antonio Guerrero tiende la mano a los más necesitados La Fundación Antonio Guerrero tiene un CAIT (Centro de Atención Infantil Temprana) en Polígono Sur, el cual busca favorecer al colectivo de la zona que vive con diferentes factores de riesgo, como problemas de adicciones y familias desestructuradas. La fundación persigue diferentes objetivos con este CAIT. En primer lugar, crear un entorno comunitario inclusivo que sirva como punto de encuentro para personas necesitadas y la familia, logrando una verdadera transformación social no solo en los niños, sino en todo el ámbito familiar. De esta forma, se busca sentar bases para una transformación integral del barrio. En segundo lugar, proveer desayunos y meriendas a los niños, considerando la gran necesidad que enfrentan por el alto índice de pobreza que impera, resultado de la muy baja oferta laboral. Por ello, el CAIT provee alimentos no solo para satisfacer la necesidad de una alimentación saludable, sino para establecer lazos sociales con los niños, favorecer su salud emocional y, consecuentemente, estimular la simpatía y confianza hacia el centro. Por último, la fundación ofrece tratamientos de salud para las diferentes discapacidades y trastornos que enfrentan los niños.

Áreas de atención del CAIT Polígono Sur Este centro se divide en diferentes espacios en los que se cuidan diferentes necesidades, como el centro de atención a menores con autismo. La Calle Escultor Sebastián Santos número 13 es el “centro de operaciones” que usan los terapeutas como zona de trabajo y reunión, además de servir para atender a las familias en privado. La Calle Luis Ortiz Muñoz, 9 es un local con varias salas de terapia, almacén y aseo adaptado. Por su parte, en la Calle Luis Ortiz Muñoz, 7 se encuentra una sala multisensorial dotada con equipos para proveer estímulos controlados para realizar una intervención educativa y terapéutica. Estas cuentan con música, luces, objetos, texturas, imágenes, sonidos, aromas, un tubo de burbujas y mucho más. Además, este local dispone de una sala de fisioterapia y una sala de psicomotricidad.

La Fundación Antonio Guerrero continúa en su lucha por ofrecer a los niños y familias necesitadas de Polígono Sur las mejores condiciones y servicios que requieren para mejorar su calidad de vida.