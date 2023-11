¿Por qué no comprar un terreno sin el asesoramiento previo de una empresa de confianza?

A largo plazo, puede ser muy beneficioso invertir en inmuebles. En el año 2020, la ganancia proveniente de la venta de viviendas en Estados Unidos ascendió a 6,5 millones de dólares, según datos del sitio web Statista. Además, el interés que despiertan estos bienes está en auge.

Para facilitar la transacción y evitar inconvenientes o estafas, los expertos recomiendan solicitar el asesoramiento de expertos en inversión.

En este sentido, empresas como Vista Imark ofrecen acompañamiento durante todo el proceso de compra de un terreno en Florida. Ellos ya corrieron el riesgo y todos los terrenos que ofrecen son comprados por Vista Imark antes de ponerlos a la venta.

¿Qué riesgos existen al comprar un terreno sin asesoramiento? La compra de un terreno es una de las inversiones más importantes que pueden realizarse. Este tipo de transacción tiene un alto impacto en la economía, sin embargo, a largo plazo puede generar ingresos. Por esta razón, es un negocio que capta cada vez más inversores.

Al iniciar el proceso, es común que se presenten algunos riesgos y desafíos, sobre todo si las personas lo llevan a cabo sin asesoramiento.

Entre ellos, destacan los problemas legales y de documentación como escrituras, títulos de propiedad y permisos. Este tema puede ser complejo de entender y verificar. Por ello, existe la posibilidad de ser estafado o contraer conflictos legales.

En este sentido, es necesario aclarar que cada terreno tiene restricciones específicas y el desconocimiento puede afectar las actividades planificadas por el nuevo propietario. Por ejemplo, se debe evaluar la zonificación, ya que algunas áreas están destinadas únicamente a actividades agrícolas o residenciales y la falta de cumplimiento trae consecuencias legales.

Por su parte, la calidad del terreno solo puede ser evaluada por alguien con los conocimientos y la experiencia necesaria. De lo contrario, podría adquirirse un terreno con problemas de drenaje o contaminación no visibles. Por último, comprar sin asesoramiento puede ocasionar que se acepte un sobreprecio.

Ventajas de contar con la guía de unos desarrolladores Contactar a unos desarrolladores e inversionistas reduce considerablemente los riesgos antes mencionados. En primer lugar, estas empresas pueden proporcionar a sus clientes las tendencias actualizadas relacionadas con el precio y demanda, así como el coste por zonas. De esta forma, los clientes pueden tomar la decisión más conveniente. Vista Imark tiene conocimiento absoluto de los terrenos que tienen disponibles para inversionistas y entregan toda la información para que la compra sea de bajo riesgo.

Asimismo, suelen contar con listados exclusivos de terrenos que no están disponibles públicamente. A menudo, se trata de personas que contratan a la inmobiliaria para que esta busque compradores que se ajusten a las preferencias del vendedor.

Por otra parte, el asesoramiento personalizado evita cualquier vacío legal o estafa que pueda presentarse. Además, facilita la recolección y cumplimiento de todos los requisitos, ya que no hay intermediarios, solo la compañía de título que asegura todo el proceso.

En el caso de Vista Imark, es una empresa desarrolladora e inversionista propietaria de múltiples terrenos tanto en Chile como en Estados Unidos. La empresa destaca por no vender bajo comisión. Además, cada terreno en Florida u otra localización está libre de deudas, cuenta con títulos limpios y con factibilidad de construcción.

Debido a las múltiples ventajas de este tipo de servicio, los inversores cuentan con un gran aliado en empresas como Vista Imark.