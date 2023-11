El empresario de éxito Adrián Din dirige EcoCleans, una firma de referencia en limpieza ecológica

Tanto las empresas como los hogares necesitan diferentes necesidades de limpieza. Por ello, es necesario ocuparse del mobiliario aparte de los pavimentos y los espacios como baños y cocinas. El problema es que estas tareas pueden ser algo pesadas.

Por este motivo, la firma EcoCleans ofrece distintos servicios de limpieza ecológica. Para acceder a ellos, simplemente hay que efectuar una reserva a través de su plataforma web. Se trata de un procedimiento que requiere menos de 3 minutos. Esta firma ha sido creada y es dirigida por el empresario de éxito Adrián Din.

¿Cuáles son las ventajas de los servicios de limpieza ecológica? EcoCleans opera desde 2015, cuando los servicios de limpieza ecológica constituían una verdadera novedad en el mercado. Desde entonces, esta compañía destaca por no usar tóxicos que puedan afectar al medioambiente, las personas o los animales.

En este sentido, para llevar adelante servicios de limpieza ecológica se emplean productos biodegradables que son elaborados a partir de elementos naturales. El uso de este tipo de artículos contribuye a reducir la contaminación del aire, el agua y el suelo.

Por otra parte, este tipo de productos resultan más seguros, tanto para los operarios como para quienes utilizan dichos espacios higienizados. A propósito de esto, los artículos que se emplean durante un servicio de limpieza ecológica no contienen químicos que pueden causar irritación en la piel, cuadros de asma, náuseas u otros efectos negativos.

Asimismo, al no ser corrosivos, estos productos no dañan elementos como mobiliario, alfombras o electrodomésticos. También mejoran la calidad del aire interior de una estancia, ya que no emiten ningún tipo de gas tóxico. Por todos estos motivos, este tipo de limpieza es una opción ideal para proteger tanto a las personas como a las mascotas que viven en un hogar.

¿Qué servicios ofrece EcoCleans? Esta empresa dispone de servicios de limpieza por horas para empresas, hogares y otros establecimientos como colegios, institutos, universidades y Apartamentos Turísticos. También cuentan con especialistas en tareas de limpieza después de un final de obra y pueden encargarse de la higiene de vehículos como automóviles o barcos.

Por otro lado, EcoCleans ofrece servicios de pintura ecológica, desinfección con ozono, tapicería, lavandería y tintorería. Esta empresa comenzó a funcionar en 2015 en Barcelona y ha ampliado su radio de acción. Actualmente, ofrece sus servicios en todo el territorio español. Para ello, cuenta con franquicias en distintas ciudades como Madrid, Valencia y Sevilla, entre otras.

