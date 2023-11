Los turistas que llegan a Madrid, así como los lugareños, suelen buscar best burger in Madrid.

Esto porque en la ciudad se encuentra una gran variedad de opciones de esta clásica comida rápida, que incluye opciones gourmet y otras más casuales.

Conocida como la segunda mejor hamburguesa de Madrid 2023, Picanto de Briochef es una preparación única que es desarrollada con ingredientes de calidad. Esta es una de las más pedidas del restaurante en Madrid y en Alcalá de Henares. De manera que los burgerlovers que visitan la comunidad no se pierden esta hamburguesa, combinada con los acompañantes y el buen ambiente que ofrece Briochef.

La segunda mejor hamburguesa de Madrid por Briochef En cualquier parte del mundo, la hamburguesa es un plato conocido que cambia, dependiendo de los gustos de la zona. Específicamente en Madrid, Briochef presenta una opción única que ha logrado escalar hasta el segundo lugar como la mejor hamburguesa de Madrid en 2023 en el campeonato de hamburguesas de España.

Según afirman sus propios dueños, esta hamburguesa marcó un antes y un después en el curso de Briochef y en la ciudad. Con un pan suave, la versión gourmet contiene 180 g de vaca Rubia Gallega dry aged, combinado con queso cheddar y gouda, bacon y salsa especial o salsa especial picante. No se debe olvidar su mermelada de bacon. Mientras que la estilo smash es más grande con 2 patties de 100 g.

La carne jugosa, combinada con el queso y la salsa única, hecha con pimientos de origen latino, hacen de esta una hamburguesa deliciosa al gusto y única en toda la Comunidad de Madrid. Ha sido tanto el éxito de la Picanto que es conocida en internet como la hamburguesa favorita de los más grandes influencers hamburgueseros como Joe Burger.

Briochef inaugura su nueva sede Con la idea de mejorar su espacio para hacerlo más cómodo a los comensales, Briochef mudo su sede en Madrid a un nuevo local en Principe Pio. Calle Mozart 5. Este nuevo espacio proporciona un lugar más grande y agradable, de hecho, con este local Briochef dio un salto de categoría para dejar de ser una hamburguesería pequeña y convertirse en un restaurante de cocina top que sirve hamburguesas gourmet fusión. Entre este amplio menú se encuentran preparaciones como el oasis, la tempation y la clásica americana, que son una de las mejores puntuadas por los foodies en internet.

Esta nueva sede se inauguró con una verdadera celebración con música y fiesta de degustación de hamburguesas para clientes frecuentes e influencers gastronómicos, lifestyle, foodies y hamburgueseros que querían conocer lo nuevo del restaurante.

Además de esta sede, tienen un local en Alcalá de Henares, en la Calle Ramón y Cajal 3. De igual forma, disponen de servicio delivery y presencia en servicios de aplicaciones de envío, de manera que se puede comer la best burger in Madrid.