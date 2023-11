Fisioterapia avanzada Juan López analiza cuándo se debe ir al fisioterapeuta

La fisioterapia es una disciplina de la salud que a menudo es subestimada y pasada por alto por muchas personas. Sin embargo desempeña un papel fundamental en la recuperación de lesiones, el manejo del dolor crónico y la mejora de la calidad de vida en general Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 1.710 millones de personas padecen enfermedades musculoesqueléticas en todo el mundo y son la principal causa de discapacidad en todo el mundo, siendo el dolor lumbar es la principal causa de discapacidad en 160 países.

En Fisioterapia Avanzada Juan López, con su clínica de fisioterapia en Madrid, conocen de primera mano estas estadísticas, y cuentan que puede hacer la fisioterapia por mejorar la salud de los pacientes.

En este artículo se explica cuando ir al fisioterapeuta y se exploran las razones por las que considerar programar una cita lo antes posible. Desde la prevención de lesiones hasta el alivio del dolor, la fisioterapia ofrece una serie de beneficios que pueden marcar una diferencia significativa en el mantenimiento de la salud y bienestar de la población general.

Razones por las que debería ir al fisioterapeuta

La fisioterapia es una disciplina versátil que va más allá de la rehabilitación. Además de tratar lesiones existentes, desempeña un papel fundamental en la prevención, el diagnóstico temprano y la mejora del bienestar físico en general. Al considerar a un fisioterapeuta, se da un paso importante hacia la mejora de la salud y calidad de vida.

Considerar estas funciones es el primer paso para comprender todo lo que un fisioterapeuta puede hacer por los pacientes:

1. Diagnóstico de Lesiones

En ocasiones, los médicos de atención primaria pueden carecer de los conocimientos específicos necesarios para identificar ciertas dolencias. Esto es especialmente relevante en el caso de dolores físicos. La fisioterapia puede desempeñar un papel crucial en la identificación del origen real de la dolencia y en la corrección oportuna de malos hábitos o posturas que la causan.

2. Prevención

Uno de los principales beneficios de acudir al fisioterapeuta es la prevención de lesiones. Los fisioterapeutas están capacitados para evaluar aspectos como postura, movimiento y flexibilidad, pudiendo identificar posibles desequilibrios musculares o debilidades que podrían aumentar el riesgo de lesiones. A través de ejercicios específicos y técnicas de fortalecimiento, un fisioterapeuta puede ayudar a corregir estos desequilibrios y prevenir futuras lesiones.

3. Alivio del Dolor

El alivio del dolor es una de las razones más comunes por las que las personas buscan la ayuda de un fisioterapeuta. Ya sea que sufra de espalda, cuello, hombros, rodillas o cualquier otra área del cuerpo, un fisioterapeuta puede utilizar una variedad de técnicas, como masaje terapéutico, estiramientos, movilizaciones articulares y electroterapia, para reducir el dolor y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

4. Rehabilitación

Si se ha sufrido una lesión, ya sea deportiva, laboral o traumática, la fisioterapia desempeña un papel crucial en la recuperación. Un fisioterapeuta trabajará para restaurar la funcionalidad, mejorar la fuerza y ​​la flexibilidad, y ayudar a volver a las actividades diarias normales lo antes posible. La fisioterapia acelera el proceso de curación y reduce el riesgo de complicaciones a largo plazo.

5. Mejora de la Movilidad

La movilidad y la función son fundamentales para poder seguir con las actividades diarias. Si existen problemas como rigidez, dificultad para caminar o limitaciones en las actividades cotidianas, un fisioterapeuta puede diseñar un plan de tratamiento para mejorar la movilidad y restaurar la función perdida. Esto es especialmente importante a medida que avanza el envejecimiento o si se padecen afecciones crónicas.

6. Tratamiento de enfermedades crónicas

Es eficaz en el tratamiento de afecciones crónicas como la artritis, la fibromialgia y el dolor crónico. A través de terapias específicas, como la estimulación nerviosa eléctrica transcutánea (TENS) y la terapia manual, los fisioterapeutas pueden ayudar a reducir el dolor y mejorar la calidad de vida de las personas que padecen estas afecciones.

7. Evitar Cirugías Innecesarias

En algunos casos, la fisioterapia puede ayudar a evitar cirugías innecesarias. Al abordar problemas musculoesqueléticos y del sistema neuromuscular de manera temprana y efectiva, un fisioterapeuta puede ofrecer alternativas no invasivas para tratar afecciones que, de lo contrario, podrían requerir cirugía. Esto no solo ahorra tiempo y dinero, sino que también reduce los riesgos asociados con las intervenciones quirúrgicas.

8. Mejorar el rendimiento deportivo

Los atletas de todos los niveles pueden beneficiarse para mejorar su rendimiento deportivo. Un fisioterapeuta puede desarrollar un programa de ejercicios específicos para fortalecer los músculos, mejorar la resistencia y prevenir lesiones. Además es fundamental en la rehabilitación de lesiones deportivas, permitiendo un retorno seguro a la actividad física.

9. Educación en Salud

Los fisioterapeutas no solo proporcionan tratamiento, sino que también educan a los pacientes sobre cómo cuidar su cuerpo de manera adecuada. Esto incluye consejos sobre ergonomía en el lugar de trabajo, técnicas de levantamiento seguro y estrategias para prevenir lesiones. La educación en salud es una parte integral y empodera a los pacientes para cuidar de sí mismos.

10. Abordaje Holístico

No se enfoca únicamente en la afección en sí, sino que adopta un enfoque holístico para el bienestar del paciente. Los fisioterapeutas consideran los aspectos físicos, psicológicos y sociales de la salud, diseñando planes de tratamiento que abordan todas estas dimensiones. Esto contribuye a una recuperación más completa y duradera.

11. Innovación

La fisioterapia no se limita a las técnicas tradicionales, como la masoterapia. En los últimos años, ha experimentado avances significativos en el desarrollo de nuevas técnicas, como la punción seca, estiramientos, diatermia o electroterapia entre otras.

Si se tienen dudas o preocupaciones sobre la salud física, o si simplemente se busca una forma de mantener un estilo de vida activo y saludable, no se debe dudar en acudir a un fisioterapeuta. Su experiencia y conocimientos guían en el camino hacia una vida más saludable y activa.

Si se tienen dudas o preocupaciones sobre la salud física, o si simplemente se busca una forma de mantener un estilo de vida activo y saludable, no se debe dudar en acudir a un fisioterapeuta. Su experiencia y conocimientos guían en el camino hacia una vida más saludable y activa.