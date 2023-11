El Chelista y Coti juntos en el nuevo single 'Pizza de Ayer'

El Chelista se alía con Coti en su nuevo single “Pizza de Ayer”, donde juntos realizan un recorrido por la vida más bohemia y la cobardía en el amor: “soy un Dorian Grey pintado en el cuadro, un patán un patético que no puede decidir ni contigo ni sin ti “.

La canción está instrumentada desde los extremos, ya que se pasa de los violonchelos más barrocos y arreglos preciosistas a sintetizadores y vocoders que realizan el contracanto, dotando al conjunto de una sonoridad inusual y sofisticada.

El multiinstrumentista Daniel Acebes compagina su proyecto más personal “El Chelista” con su carrera como músico clásico y su labor como sesionista y arreglista de diversos artistas, entre ellos, C Tangana.

Daniel Acebes es un músico de formación clásica y espíritu popular. Habiendo tocado en las mejores orquestas sinfónicas y salas de conciertos del mundo y después de haber estudiado dos másteres en Alemania, no se queda ahí y como músico popular ha cosechado alabanzas de artistas como Brian May, Rod Stewart y James Taylor, que han compartido sus versiones en redes sociales. Además, Daniel ha colaborado con artistas como C Tangana, Jorge Drexler, Coti, Familia Carmona o Rubén Pozo y realiza grabaciones para artistas de primer nivel. Actualmente, es arreglista y músico en la banda de C Tangana.

Los directos son el punto fuerte de El Chelista, donde toca con un violoncello eléctrico de la marca de la que es patrocinador (NS Design), y que le permite tocar de pie mientras corre y canta por el escenario, siendo así el único frontman cellista en la actualidad. Además, hace uso de efectos y “loop station”, lo que hace sus que sus shows sean una mezcla perfecta entre el virtuosismo clásico, la sonoridad moderna y el rock’n roll.

Tras su primer e.p “Vol.1” (2018), y su LP “Guerra Santa” (2020) donde explora las sonoridades más oscuras del instrumento, El Chelista encuentra su sonido más sofisticado con esta colaboración con Coti, con el que crea una atmósfera que sirve de base para la continuación de su variada carrera.

