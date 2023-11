Los expertos de COEUS Retroaging tratan la longevidad

El bienestar no es una efímera sensación, sino un estado conquistado que puede perdurar a lo largo del tiempo. Múltiples facetas de la vida cotidiana ejercen una influencia significativa en el bienestar.

El estrés laboral, la fatiga física y las tensiones diarias pueden erosionar esa vitalidad que disfrutábamos en nuestra niñez. No obstante, el envejecimiento biológico también desempeña un papel esencial en la aparición de estas sensaciones.

En este contexto, COEUS Retroaging se distingue como una clínica compuesta por expertos en longevidad que introduce una innovadora propuesta para revitalizar el organismo.

Rejuvenecer por dentro y por fuera Durante años, las celebridades han seguido una serie de procedimientos para mantener su juventud, no solo en términos físicos sino también en su esencia. COEUS Retroaging pone a disposición de todas las personas un tratamiento especializado y exclusivo que les brinda la oportunidad de recuperar la sensación de juventud.

Sus terapias tienen como objetivo revertir el proceso de envejecimiento, proporcionando a sus clientes un estado de salud, juventud y belleza esenciales para disfrutar de una vida larga y saludable. La longevidad está estrechamente ligada a la alimentación adecuada, la actividad física y el mantenimiento de hábitos saludables.

Numerosos factores contribuyen al envejecimiento y la pérdida de vitalidad. Uno de estos factores es el proceso de envejecimiento que la mayoría considera inevitable. Sin embargo, en la historia de la medicina, nunca antes se había demostrado que el envejecimiento sea un proceso reversible.

Las personas empiezan a envejecer a los 32 años de edad Lo que hoy se denomina como senescencia celular es un estado de estancamiento del ciclo celular que, a menudo, aparece después del daño de los tejidos y en enfermedades relacionadas con la edad. Las células del organismo no mueren, pero permanecen en estado de hibernación.

En COEUS Retroaging, por medio de métodos ultraavanzados, descubiertos tras años de investigación en el tema el equipo de la universidad de Harvard del doctor David Sinclair, presenta en la actualidad la posibilidad de revertir el proceso de senescencia.

A través del tratamiento de microbiota, que se basa en probióticos específicos cuya función es reactivar las bacterias buenas del organismo, COEUS Retroaging ofrece una solución tangible y real de rejuvenecimiento, con efectos notables tanto dentro y fuera del cuerpo.

Gracias a COEUS Retroaging, una clínica que ofrece la tecnología más avanzada del mundo y antes disponible solamente para famosos y gente con un alto poder adquisitivo, ahora llega a todo el mundo gracias a avanzadas investigaciones en el mundo de la medicina. La propuesta es, más que regalar a las personas la sensación de bienestar específica de la juventud, brindarles tiempo saludable y longevidad.