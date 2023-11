Estos son los cinco regalos más funcionales y elegantes para estas Navidades, según Fersay

Fersay es una sociedad 100% española perteneciente al Grupo Etco, empresa líder en la exportación de accesorios y repuestos para electrónica y electrodomésticos del hogar Fersay, líder en la venta de electrodomésticos y accesorios para el hogar, presenta una selección especial de regalos para estas Navidades. Estos cinco productos no solo combinan elegancia y funcionalidad, sino que también reflejan la calidad y diversidad de la oferta de Fersay.

"Al finalizar cada año, Fersay selecciona aquellos productos que han conquistado el corazón de los clientes de la compañía, convirtiéndose en los favoritos de la temporada. Esta distinción no solo refleja la excelencia de estos productos, sino también la preferencia del público. Esta selección de regalos capta la esencia de la Navidad y se adaptan a todos los gustos", ha afirmado Noelia Carrasco, directora de marketing de la compañía. Esta es la selección realizada.

1. Mini Horno 30 Litros y 1500W - 109,40€

El mini horno Fersay ofrece una capacidad de 30 litros y una potencia de 1,500W. Con temperatura seleccionable de 90-230°C y temporizador de 120 minutos, cumple con la normativa A13+EK1. Su diseño en color negro con cristal doble en la puerta incluye tres botones para temporizador, temperatura y funciones. Equipado con convención, accesorios como bandeja grasera esmaltada, parrilla, asa para sacar la comida, bandeja recogemigas y rustidor hacen de este horno una opción completa. Medidas: ancho 540mm, alto 320mm, profundidad 440mm. Peso: 5.7kg

2. Sacacorchos Eléctrico con Accesorios - 20€

El sacacorchos eléctrico Fersay, con diseño elegante en negro, hace que abrir botellas de vino sea fácil y sofisticado. Incluye descapsulador, vertedor de vino y tapón de botellas. Funciona con 4 pilas LR06 - 1.5V-AA (no incluidas). Dimensiones: Ancho 50 mm, Largo 50 mm, Alto 230 mm.

3. Sacacorchos Eléctrico con Accesorios y Carga USB - 25€

El sacacorchos eléctrico recargable por USB de Fersay ofrece la misma elegancia y practicidad. Incluye descapsulador, vertedor de vino, tapón de botellas y cable USB de carga. En negro, con dimensiones de Ancho 50 mm, Largo 50 mm, Alto 215 mm.

4. Tostador Horizontal con Temporizador Digital - 28€

El tostador horizontal electrónico de Fersay es perfecto para todo tipo de pan. Fácil limpieza, temporizador regulable con 7 niveles, bandeja recogemigas, parada automática y 2 tubos de cuarzo. Potencia de 600W, medidas 25x18,5cm. En color negro.

5. Batidora de Mano Fersay con Indicador LED - 44€

La batidora de mano Fersay modelo BTM2520 ofrece 800W de potencia con 2 pulsadores y 2 velocidades (normal y turbo). Diseño elegante en acero inoxidable y negro, incluye vaso medidor de 600 ml, 2 pies de acero inoxidable desmontables, interruptor con LED indicador de color azul y 3 años de garantía.

En Fersay, "Nuestro compromiso va más allá de brindar productos excepcionales; nos esforzamos por crear experiencias memorables" ha concluido la responsable de la compañía.

Más información sobre Fersay

Fersay es una sociedad 100% española perteneciente al Grupo Etco, empresa líder en la exportación de accesorios y repuestos para electrónica y electrodomésticos del hogar. Se posiciona como la primera cadena de su sector en el sur de Europa con una facturación de 11,1M€ en 2022.

Parte de su éxito reside en la capacidad de adaptación a los cambios ha hecho que la empresa haya evolucionado desde proporcionar un servicio técnico de reparación, hasta la venta de accesorios y repuestos para electrodomésticos del hogar y el PAE, especializándose también en servicios logísticos para multinacionales, canjes de garantías y la gestión completa de la red de servicios técnicos.

Ante las nuevas tendencias de consumo familiar, la compañía Fersay no deja de ampliar su catálogo de productos de marca propia formado por repuestos, consumibles y accesorios para electrodomésticos de las principales marcas del mercado, recambios para electrónica y una gama, cada día más amplia, de unos 300 productos de marca propia de pequeño aparato electrodoméstico y accesorios.

Más información en www.fersay.com