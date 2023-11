Entrevista con Albert Sauqué, del Grupo Dimoteca

En un mundo en constante evolución, no tener un sitio web competitivo y una estrategia de venta bien definida, podría dejar a una pyme en desventaja frente a sus competidores. Por esta razón, es necesario contar con un equipo de especialistas que ayuden a las empresas a tener una presencia online desde una perspectiva 360°.

En una entrevista con Albert Sauqué, director del Grupo Dimoteca, se expone la importancia de contar hoy en día con una página web bien optimizada y las ventajas que este recurso aporta para que las pymes puedan tener un crecimiento rentable y escalable en el mercado online.

¿Qué es Grupo Dimoteca?

En dimoteca.com nos especializamos en servicios tecnológicos integrales como diseño y creación de páginas web y tiendas online (e-commerce). También, nos ocupamos del mantenimiento de sitios web, Wordpress, Prestashop, Shopify y otros CMS y somos especialistas en posicionamiento SEO y hosting especializado.

Dado que el mundo del marketing digital va mucho más allá de estos servicios, nos hemos asociado con diferentes partners y esto nos permite llevar proyectos de marketing digital a gran escala, satisfaciendo el abanico de servicios que engloba una agencia de marketing digital 360º. Esta asociación es la que denominamos como el Grupo Dimoteca. De esta manera, nuestros clientes pueden centralizar servicios como el SEO, las campañas de Google ADS, LinkedIn, la gestión de redes sociales, el email marketing etc. Todo bajo un mismo techo.

A pesar de todos los avances del mundo online, son muchas las empresas en crecimiento que aún no tienen un sitio web propio. Desde su perspectiva, ¿Por qué es importante que las pymes tengan una página web bien optimizada?

Tener una página web bien optimizada es fundamental para las pequeñas y medianas empresas (pymes) por varias razones. Principalmente, mejora la visibilidad en línea y permite a las pymes ser encontradas por clientes potenciales en un mercado cada vez más digital. Sin presencia online, las empresas pueden perder oportunidades de negocio.

También, mejora la credibilidad y profesionalidad. Una página web bien diseñada y actualizada refleja una imagen de profesionalismo y credibilidad para la empresa. Los consumidores a menudo investigan antes de tomar decisiones de compra o adquisición de servicios, y una página web de calidad contribuye a generar confianza. En Grupo Dimoteca lo tenemos claro, los pequeños detalles son los que marcan la diferencia. Si a tu cliente potencial le gusta tu estilo, es más probable que contacte contigo o adquiera tus productos o servicios.

Asimismo, permite una optimización de la información y recursos, ya que las páginas web ofrecen un espacio para proporcionar información detallada sobre productos, servicios, horarios, ubicación. Esto facilita a los clientes acceder a la información que necesitan, sin tener que llamar o visitar físicamente el negocio.

Por otro lado, una página web es una herramienta efectiva para el marketing y la promoción. Permite publicar contenido relevante, blogs, noticias, ofertas especiales y mantener a los clientes informados sobre novedades. Además, el hecho de publicar, permite constatar que la empresa vive y que tiene movimiento. Esto las ayuda a tener un mejor alcance global, lo que puede ser beneficioso para empresas que buscan expandir sus operaciones a nivel internacional.

En un mundo en constante evolución, muchas empresas ya cuentan con una presencia online. No tener un sitio web competitivo podría dejar a una pyme en desventaja frente a sus competidores. Otro de los beneficios de las páginas web es que ofrecen la posibilidad de establecer una comunicación directa con los clientes a través de formularios de contacto, chat en vivo, redes sociales y otras herramientas, lo que mejora la interacción y la atención al cliente.

El posicionamiento en buscadores (SEO) es otro factor de gran importancia al tener una página web, ya que un buen análisis de palabras clave permite posicionar por los términos de búsqueda más buscados y que a la vez tienen más relación con el negocio, y por lo tanto, es más probable conseguir tráfico de calidad, y convertir usuarios en clientes. En la construcción, las casas se empiezan por los cimientos. En el mundo digital, es importante empezar por una auditoría SEO.

En resumen, tener una página web bien optimizada es esencial para que las pymes se mantengan competitivas en el entorno empresarial actual y aprovechen todas las ventajas que ofrece la presencia en línea.

¿Cuál es su principal objetivo como organización?

Nuestro objetivo como organización es simple: formar equipo con nuestros clientes. De este modo, el cliente de nuestro cliente se convierte en nuestro cliente. Para ello, contamos con perfiles profesionales que tienen una gran empatía, y les gusta trabajar en equipo. Esta filosofía empieza por explicar el proyecto de una forma sencilla y práctica.

¿Cómo ayuda Grupo Dimoteca a las marcas a lograr sus objetivos en el mundo online?

Nuestro primer propósito es escuchar a nuestros clientes. Esto no pasa solo por trabajar un proyecto que contenga alguno de los servicios mencionados arriba, sino por estudiar de la mano de nuestros partners, qué soluciones digitales le pueden convenir a nuestro cliente.

Para ello, identificamos a 3 tipos de clientes. El primero es la empresa pequeña, que suelen ser tiendas de barrio que necesitan servicios de creación de tienda online, o de página web corporativa. No tienen departamento de marketing, y necesitan una figura que les lleve el marketing digital en su empresa. En segundo lugar, está la empresa mediana: Suelen tener estructura a nivel de personal, y una facturación para invertir en bastantes canales diferentes. En este caso las tareas se realizan más por encargo, ya que las necesidades vienen de parte de la empresa. Y, finalmente, se encuentra la gran empresa: Con equipos dedicados a diferentes patas del marketing, con procesos internos y con alto presupuesto. En este caso, nuestra función es la de responder a las necesidades que tiene cada uno de los equipos en concreto. Por ejemplo, para retoques de textos, hablaremos directamente con el equipo de copywriting, o en el caso de posicionamiento, nos llegará a nosotros la estrategia, de forma que tendremos que llevar a cabo cada una de las tareas, de forma más específica.

¿Podríais mencionarnos algunos de los proyectos de desarrollo web más importantes que habéis realizado?

Hemos realizado proyectos en una gran variedad de industrias y sectores. Algunos de nuestros proyectos son: webs para clínicas dentales, despachos de abogados y webs para notarías, e-commerce para tiendas de barrio o multinacionales, páginas web para eventos deportivos, páginas web para hoteles. Para ver con todo detalle los proyectos en los que hemos trabajado, podéis echarle un ojo a nuestro portafolio.

Además de la creación de páginas web, proporcionáis un servicio muy completo de marketing digital. ¿Qué áreas abarca?

La página web de una empresa es un eslabón más de la cadena. Para poder confeccionar un proyecto web o una tienda online, debemos realizar una serie de acciones que nos van a permitir justificar el uso de los contenidos, la arquitectura y el diseño web.

En resumen, separamos nuestros proyectos en 4 fases. La primera es una fase de análisis, en la cual llevamos a cabo un estudio de palabras clave y de la competencia. Esto nos permite empezar a definir el diseño de la página web o la tienda online. La segunda es una fase de creación de contenidos y primeros mockups que sirve para preparar todos los contenidos, usando las mejores palabras clave, y además permite definir la arquitectura de la web. La tercera fase tiene que ver con la maquetación, en la cual montamos una vista / prototipo del proyecto web, con herramientas como FIGMA, que se presenta al cliente, con la cual puede tener una vista global del proyecto, puede ver las versiones en diferentes dispositivos (responsive), y puede ver como los elementos de toda la web respiran en conjunto. Esto nos da una idea muy potente de cómo va a ser la web, y nos permite corregir aspectos visuales, gracias a esta vista global. Finalmente, se encuentra la fase de programación y optimización en la cual llevamos a cabo un proceso de creación de la página web en Wordpress o en algún otro CMS, como puede ser Prestashop o Shopify. Si por cualquier motivo alguno de estos no cubriera las necesidades técnicas, procederíamos a programar la web con algún lenguaje de programación que encaje a las peticiones técnicas del proyecto.

¿En qué se diferencia Grupo Dimoteca de otros servicios similares en el mercado?

En un mercado tan competitivo como el nuestro, en dónde encontramos un gran abanico de calidad / precio, desde un principio nos posicionamos como una empresa en la que realizamos proyectos que van más allá de crear una página web con una plantilla como cualquier otra. Utilizamos recursos para conocer y entender la situación de nuestros clientes, de forma que cada acción que realizamos tiene una explicación, apoyándonos en técnicas de posicionamiento web (SEO) y experiencia de usuario (UX), gracias a nuestra variedad de conocimientos multidisciplinares.

¿Cuáles dirías que son las ventajas de contratar vuestros servicios?

Una de nuestras principales ventajas es el trato cercano que tenemos hacia nuestros clientes, en dónde les explicamos el porqué de todo lo que hacemos, de forma que puedan entender conceptos técnicos. Esto nos va muy buen en las campañas de SEO, ya que entendemos que una buena campaña empieza por el cliente. También está la flexibilidad en nuestros procedimientos, en dónde nos puedes contactar cuando nos necesites, y no nos complicamos con procedimientos engorrosos. ¡Las cosas, fáciles!

Por otro lado, nuestros servicios se destacan por la calidad de nuestros proyectos. Como hemos dicho más arriba, no solo creamos webs, sino que siempre buscamos una explicación a cada acción que realizamos, que nos permite maximizar el SEO y la UX. Esto resulta en un producto mucho más robusto y mejor en el largo plazo.

¿Cómo pueden contactar con vuestros profesionales las empresas interesadas en contrataros?

Estamos disponibles en nuestro formulario web, así como en redes sociales o en contacto directo por WhatsApp. Si tenéis alguna duda o inquietud, estamos aquí para ayudaros.

En definitiva, en un universo empresarial cada vez más competitivo y demandante, mantenerse a la vanguardia de las tecnologías y estrategias de venta es un factor esencial para ganar una posición relevante en el mercado. Por lo que contar con servicio integral de desarrollo web y marketing como el que ofrece Grupo Dimoteca es una opción que tienen las marcas para conseguir sus objetivos en el menor tiempo posible.