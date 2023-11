La presentación de 'Todos los días eran buenos', un libro de José E. León, organizada por Coleman Ediciones

La palabra escrita, las letras y el poder de la narración tienen la capacidad de transportar a las personas a mundos y tiempos desconocidos y hacerles vivir aventuras inolvidables.

Y, normalmente, el inicio de esta experiencia es la presentación de libro.

En esta ocasión, Coleman Ediciones se enorgullece de presentar la segunda edición del libro Todos los días eran buenos, una obra que promete emocionar y cautivar a los amantes de la literatura.

Presentación del libro Todos los días eran buenos, de José E. León José E. León, autor detrás de esta conmovedora novela, sumerge al lector en un viaje de emociones y reflexiones a través de una prosa ingeniosa y narrativa envolvente. Con una pluma hábil, León recoge los momentos felices de la vida de Dolores Santos García. De esta forma, Loles deja constancia de que su vida fue buena, llena de una felicidad que la ayudó a afrontar las malas épocas.

La presentación de Todos los días eran buenos no debe pasarse por alto. El próximo 22 de noviembre, a las 19 h, Coleman Ediciones celebrará este evento en el Espacio Mercado Getafe para acercar a los lectores esta obra llena de sensibilidad y optimismo. Como novedad, esta segunda edición incorpora textos ampliados, así como una propuesta metodológica para entrevistar a personas mayores sobre sus sucesos de vida positivos. Este enfoque surge del interés y la especialización de José E. León en la psicología positiva y su divulgación, especialmente dirigida a personas de edad avanzada.

No es una editorial convencional Coleman Ediciones puede definirse como un proyecto apasionado que se dedica a dar visibilidad a talentos emergentes. No se limita a seguir las tendencias comerciales, sino que busca activamente a creadores que tienen algo significativo que aportar al mundo de la literatura.

Su compromiso con la promoción de la cultura y el conocimiento quedan patentes en su catálogo diverso. A través de un apoyo inquebrantable, esta joven editorial ha conseguido reunir 16 títulos en apenas dos años de existencia. Y su ambición no se detiene ahí; planean aumentar su catálogo a 40 títulos para finales de 2024.

La presentación del libro Todos los días eran buenos es una ocasión especial en la que se celebra la literatura y el espíritu creativo. Esta obra de José E. León es un testimonio del potencial de los autores con voz propia y una muestra del compromiso de la editorial con el desarrollo cultural y la divulgación de nuevos talentos. Es un recordatorio de que la literatura sigue siendo una fuente inagotable de inspiración.