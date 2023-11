Miami se convertirá en la capital de los esports y el entretenimiento con la llegada de GAMERGY

GAMERGY y Miami Heretics anuncian un partnership para producir el Major II de la Call of Duty™ League. El evento se celebrará en marzo de 2024 y será organizado por GGTech Entertainment y MECENAS Media GAMERGY, el evento mundial de Esports y Gaming con mayor crecimiento de los últimos años, se celebrará en Miami, Florida, del 21 al 24 de marzo de 2024. A través de una colaboración entre GGTech Entertainment y MECENAS Media, compañía de medios de comunicación 360º, la ciudad se convertirá en el punto de encuentro de gamers, seguidores y fanáticos de los videojuegos de todo el mundo.

Miami Heretics y GAMERGY han formalizado un acuerdo para llevar el Major II de Call of Duty™ League a Miami. Los equipos de Call of Duty™ League competirán por alzarse con la victoria en la gran final del domingo 24 de marzo en el estadio principal de GAMERGY.

Desde los inicios con IFEMA, GAMERGY cuenta con más de 20 exitosas ediciones celebradas en España, Argentina y México. GAMERGY Miami no solo convertirá Miami en el centro de la cultura gamer, sino también en un espacio para el ocio, el entretenimiento y la competición, subrayando la importancia de tener una comunidad de juegos diversa e inclusiva.

Más de 11.000 m² para un evento interactivo

GAMERGY Miami contará con una amplia área de exposición de 11.000 m² con un estadio principal donde tendrá lugar el Major II de Call of Duty™ League, contenidos de primer nivel como UNIVERSITY Esports, áreas de competición desde amateur a profesional y espacios exclusivos de encuentros con los principales influencers y actuaciones musicales.

Para Antonio Catena, presidente de Heretics Holding: "Nuestra entrada en la Call of Duty™ League fue un sueño hecho realidad para devolverle a nuestros fans la competición en un juego que es parte de la historia del club. Hemos llegado a la liga para aportar todo lo que podamos y organizar este Major en Miami, ciudad que representamos, de la mano de un socio estratégico como GGTech dará un salto de calidad en todo lo hecho hasta el momento".

Para Juan Diego García Squetino, director de negocios de GGTech Américas: "Después de todos estos años en España, Argentina y México, esta expansión ha sido un movimiento natural. Estamos orgullosos de llevar GAMERGY a Estados Unidos, y podemos asegurar que el evento ha llegado para quedarse. El viaje de GAMERGY desde España a los EEUU marca un hito importante en nuestra misión de amplificar el impacto global de los deportes electrónicos. Nos emociona trabajar con nuestros socios Heretics y MECENAS para traer este show a Miami".

"Estamos emocionados de llevar GAMERGY a Miami, el referente cultural que reúne el vibrante y diverso elenco de jugadores de todo el mundo", dijo Emiliano Saccone, CEO de MECENAS. "Nos comprometemos a crear un entorno inclusivo donde el espíritu de la competición, la alegría de los juegos y la participación de la marca puedan prosperar. La energía dinámica de Miami es el telón de fondo perfecto para esta reunión, y esperamos hacer historia junto con GGTech y Miami Heretics".