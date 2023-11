ODICE está especializado en la gestión y control de energía eléctrica

Uno de los principales problemas de los contratos energéticos es la poca y oscura información que rodea a las tarifas y condiciones de facturación, por lo que muchas empresas caen en contratos abusivos o poco favorables.

En este sentido, ODICE proporciona un servicio de asesoramiento para aportar al consumidor la información necesaria y analizar su situación, de tal manera que sea posible plantear las reclamaciones necesarias. A través de la gestión y control de energía eléctrica, los clientes pueden encontrar las soluciones necesarias para no ser perjudicados económicamente.

El asesoramiento completo de ODICE responde a las diferentes necesidades de las empresas Al ser un servicio del que todas las empresas deberían disponer, el asesoramiento completo de ODICE en torno al suministro de electricidad responde a las diferentes necesidades que presenta una empresa. Esto sirve tanto para la puesta en marcha de nuevas empresas como para las que actualmente se encuentran en funcionamiento.

El asesoramiento en energía eléctrica incluye los derechos de acometida, las inversiones de extensión para nuevos suministros y los cambios en la contratación para optimización de los costes de energía. De esta manera, los clientes pueden solicitar asesoramiento acerca de los plazos de ejecución de reformas y las formas de contratación que existen, así como también sus ventajas, inconvenientes, garantías y precios óptimos.

Después de analizar las condiciones de los contratos, los asesores jurídicos de ODICE realizan un informe comprobando que se ajustan a las condiciones técnicas y económicas que requiere el cliente. Esto permite evitar reclamaciones posteriores, que en la mayoría de los casos no producen un beneficio para el cliente, debido a que son muy pequeñas.

Por qué contratar el asesoramiento de una empresa especialista en la gestión y control de energía eléctrica Para el equipo de especialistas jurídicos que trabaja en ODICE, la mejor defensa es contratar un asesoramiento adecuado en términos de gestión y control de energía eléctrica. Por esta razón, los clientes reciben una atención directa, personalizada, cercana y eficaz para facilitar las gestiones y aclaraciones necesarias en relación con el servicio.

Asimismo, un aspecto fundamental es que todo consumidor tiene derecho a que se le facture la energía eléctrica con base en las condiciones que marca el contrato con la comercializadora o distribuidora. De la misma manera, las cláusulas presentes en el contrato deben estar amparadas por la ley, lo cual significa no incluir condiciones abusivas fuera de la legislación.

De acuerdo con ODICE, en la mayoría de casos que han atendido existieron cláusulas de adhesión abusivas, además de que no incluyen grandes cláusulas a favor del usuario o consumidor. La única condición favorable que suelen agregar tiene que ver con el plazo de renuncia que tiene el cliente para ejercitar el derecho del desistimiento.

A través del asesoramiento jurídico en el control y la gestión de la energía eléctrica que ofrece ODICE, las empresas y particulares pueden ahorrar un monto importante en el valor de sus facturas. En caso de sufrir perjuicios, los clientes también pueden solicitar el servicio de defensa legal o realizar una reclamación bajo la guía de un profesional.