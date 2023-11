¿Cuáles son los principales errores al elegir un seguro veterinario para perros?, de la mano de Mi Perro & Yo

El seguro veterinario para perros tiene como objetivo ofrecer un apoyo financiero durante los imprevistos relacionados con la salud de las mascotas.

Es decir, que ante cualquier enfermedad o accidente, el perro recibirá todos los servicios que requiera para su recuperación. En España existen varias aseguradoras que los ofrecen y cada una tiene sus particularidades.

Por esa razón, la guía Mi Perro & Yo, recomienda analizar con especial atención cada opción. Para ello, es necesario saber cómo funciona cada uno de los planes, el coste que tienen y qué servicios médicos veterinarios abarcan. También se debe consultar si permiten, como pet parent, la libre elección de la clínica o especialista.

Algunos posibles errores al elegir un seguro veterinario para perros Mi Perro & Yo es una guía pet friendly, creada por Verónica Andrea Fernández Russo, que desde la experiencia que vive junto a su perra Olivia, ofrece orientación a otros pet parents que buscan mejorar el bienestar de sus mascotas.

En su portal digital comparten consejos relacionados con alimentación, viajes, servicios veterinarios, educación y cuidados para una tenencia responsable. Uno de los principales aspectos relacionados con los compañeros peludos tiene que ver con el seguro veterinario para perros.

No es una decisión fácil por lo que es esencial buscar consejos y asesoría en espacios donde sentirse identificados y comprendidos. Algunos de los errores comunes que se suelen cometer a la hora de contratar esos servicios es no leer de manera integral las cláusulas de cada póliza. No todas son iguales e incluso algunas empresas ofrecen varios tipos de ellas.

Otro error frecuente es no considerar el período de carencia y los sublímites de las coberturas o no darle la importancia que tiene el historial clínico para que el reembolso de los gastos veterinarios sea más rápido.

Tampoco es aconsejable creer que al perro nunca le pasará nada por el solo hecho de ser joven. En definitiva, se consiguen menos beneficios si se decide contratar un seguro cuando el animal ya está enfermo.

Por otro lado, es importante saber que la mayoría de las empresas tiene pólizas para perros cachorros a partir de los 2 meses de vida.

Lo que ofrecen algunos seguros veterinarios disponibles en el mercado español La entrada en vigencia de la Ley de Protección y Bienestar Animal hizo obligatoria la contratación de un seguro de Responsabilidad Civil para perros. Aunque esta no exige la cobertura veterinaria, muchos productos la ofrecen como parte del paquete. Algunos tutores de mascotas también la solicitan para contar con una protección más completa.

Entre los seguros más destacados se encuentra Barkibu, cuya póliza garantiza atención para animales entre los 2 meses y los 11 años. Es decir, su cobertura abarca mucho más de la edad promedio de otros productos similares. Esta startup de origen gallego y con sede en A Coruña ha revolucionado el mercado al dar cobertura a perros y gatos con enfermedades congénitas o hereditarias.

SantéVet es otro servicio disruptivo de seguro veterinario que atiende animales desde los 2 meses hasta los 5 años. Con más de 20 años en el mercado es una de las aseguradoras más grandes del sector con unas 300.000 pólizas activas.

Por su parte, Petplan cubre consultas veterinarias, pruebas diagnósticas, hospitalización, intervenciones quirúrgicas, tratamientos de rehabilitación y medicamentos. Es una de las que ofrece la mayor tasa de reembolso, siendo el límite de contratación de 7 años.