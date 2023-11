Ahorrar combustible en un coche con los consejos de Enginer

El gasto de combustible en España supera los 1.000 euros anuales.

Lo que muchas personas no saben es que, a partir de algunos buenos hábitos y consejos de conducción se puede ahorrar hasta un 30 % del combustible para reducir los gastos.

Enginer es una empresa especialista en la cerrajería de automoción y entre sus servicios se encuentra la reparación de llaves de coche y mandos, así como de cualquier cerradura del vehículo. Su equipo de profesionales ofrece algunos consejos efectivos en el momento de ahorrar combustible.

Qué hacer para disminuir el consumo de combustibles Entre las muchas opciones, algunas técnicas son más efectivas y aplicables que otras. Comprar un coche económico es una buena manera de iniciar el ahorro, los vehículos más modernos tienen sistemas de aprovechamiento en varios ámbitos, usando desde el aire hasta la velocidad para dinamizar el sistema mecánico y economizar combustible.

Reducir el uso del aire acondicionado también es una práctica muy eficaz. El aire acondicionado es el responsable por aumentar en hasta un 20 % el consumo de combustible, estacionar el coche en un lugar con sombra, para encender el aire acondicionado al momento de encender el motor es una buena opción para reducir el consumo de combustible.

Reducir el peso del vehículo puede ser un factor significativo para la economía de combustible. Cuanto mayor es el peso, más grande será la fuerza que el coche necesitará para moverse. Quitar del vehículo objetos pesados y que no se usan puede ayudar a optimizar el gasto de combustible.

Cambios que marcan la diferencia Algunas acciones también pueden ser muy efectivas en el momento de ahorrar el combustible. Gestos sencillos como, por ejemplo, no dejar el coche encendido si está parado, pueden significar, a largo plazo, un ahorro grande de combustible, puesto que un coche estacionado con el motor encendido puede llegar a gastar hasta 2 litros de combustible por hora.

Los dispositivos electrónicos encendidos cuando no están en uso también afectan el funcionamiento del vehículo. Las luces, los parabrisas y los sistemas de ventilación también están relacionados con la economía de combustible. El aumento de la corriente eléctrica genera un aumento de hasta 25 % en el consumo de combustible.

5 consejos adicionales de ahorro de combustible Estos son algunos consejos adicionales que pueden ayudar para reducir el coste de la factura de combustible:

1- Realizar el mantenimiento recomendado por el fabricante, como cambios de aceite, filtros y bujías, así el motor trabajará de manera eficiente.

2- Comprobar la presión de los neumáticos una vez al mes con la recomendada según la carga más habitual. Los neumáticos inflados correctamente reducen la resistencia a la rodadura y mejoran la eficiencia.

3- Realizar una conducción suave y constante, evitando aceleraciones bruscas y frenadas fuertes.

4- En autopista y vías rápidas, en medida de lo posible, hacer uso del control de crucero si el vehículo dispone de este dispositivo.

5- Conducir a una velocidad moderada en torno a los 100 km/h, ya que a partir de los 120 km/h el consumo de combustible se puede disparar hasta un 30 % más.

Estos pequeños cambios se reflejan a largo plazo y pueden generar un ahorro tanto de combustible como de manutención en el coche. Con estos consejos el rendimiento del vehículo aumenta y el presupuesto con el combustible disminuye.