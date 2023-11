La academia de seguridad privada en Tenerife, Escuela Superior de Seguridad

Las profesiones, debido al avance de la sociedad, van y vienen.

Algunas de ellas son milenarias, pues surgieron al inicio de la historia escrita, y, sin embargo, otras, han nacido junto con el nacimiento de nuevas tecnologías. Precisamente, por este último elemento, “nuevas tecnologías”, muchas profesiones están destinadas a desaparecer, pues su sustitución tecnológica está a la vuelta de la esquina. No obstante, hay otras que su labor es insustituible, como la abogacía o, estrechamente relacionado con ella, la seguridad.

En cualquier sociedad civilizada, la seguridad es un aspecto fundamental para el mantenimiento de dicha civilización. Ya sea en el ámbito público o privado, los profesionales de la seguridad deben tener cabida, por lo que su presencia y, por consiguiente, su demanda en el mercado laboral es constante.

El papel que juega este sector en la sociedad es fundamental, por lo que acceder a los diferentes puestos de trabajo que conforman este ámbito no es una tarea sencilla. Todo aquel que desee ejercer en dicho sector, debe tener una formación y, a continuación, afrontar debidamente todo el proceso de selección.

Debido a la competencia que hay ante un número de plazas limitadas, obtener una formación óptima resulta indispensable. En este sentido, en Tenerife, destaca la Escuela Superior de Seguridad. Una academia seguridad privada que se dedica a la formación de futuros profesionales de la seguridad.

¿Por qué es importante la formación en seguridad? La criminalidad y la delincuencia han existido a lo largo de todos los tiempos, pero esto no exime a las entidades responsables de seguir mejorando los cuerpos de seguridad, ya sean nacionales, civiles o privados. A su vez, las ciudades crecen a diario, por lo que la afluencia de gente que pasa por ellas, ya sea de forma permanente o esporádica, es constante. Mantener el control de todas ellas es una labor cada vez más difícil.

Si a la mejora de la seguridad como medida en términos generales, se le añade la competencia presente en el sector, la formación se establece como el mayor aliado para suplir ambos aspectos. Debido a la necesidad de protección que demandan particulares y empresas, la profesión del personal de seguridad está cada vez más buscada, convirtiéndose en una gran fuente de empleo formal y con diversas salidas. Para acceder a los diferentes puestos de trabajo, ya sea como director de seguridad, detective privado o policía nacional, hay que pasar por un duro proceso de selección, para el cual hay que estar preparado. Son muchas las personas que sienten la vocación de dedicarse a ello, por lo que la competencia es feroz.

Para ofrecer altos estándares en calidad, así como para destacar entre tantos candidatos, es importante formarse. Esto le facilita al profesional de la seguridad estar al día con los procedimientos del sector y actuar de forma rápida y efectiva ante cualquier situación. Por esta razón, es importante formarse en academias de seguridad privada como la Escuela Superior de Seguridad.

Formación en la academia de seguridad privada en Tenerife La oferta formativa en el sector de seguridad es muy amplia. No obstante, una de las propuestas más destacadas en Tenerife es la Escuela Superior de Seguridad.

La institución se ha convertido en un referente en la formación para el acceso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a la Seguridad Privada, habiendo formado a más de 30.000 profesionales en esta área.

Una parte del éxito que han logrado se debe a que cuentan con un profesorado altamente cualificado para impartir los conocimientos necesarios en el ámbito de la seguridad. Fruto de la trayectoria y la calidad del servicio educativo que brindan, en el año 2018 fueron merecedores del reconocimiento de la Estrella de Oro a la Excelencia Profesional, consolidándose como una de las academias líderes en sector formativo de seguridad.

En su página web se pueden encontrar dos grandes áreas destacadas, las cuales, a su vez, se dividen en tres subgrupos. Por una parte, se encuentra la Seguridad Privada, la cual contempla la formación en Director de Seguridad, Detective Privado o Vigilante de Seguridad. Por otra parte, está el apartado de Seguridad Pública, la cual comprende la formación para Policía Nacional, Guardia Civil o Policía Local Canaria. Sea cual sea la elección del alumno, la Escuela Superior de Seguridad garantiza una formación de calidad en todos y cada uno de sus planes docentes.

La escuela cuenta con tres sedes físicas en Tenerife, ubicadas en La Laguna, Adeje y Las Palmas, desde donde ofrecen diferentes titulaciones en el área de seguridad pública y seguridad privada en modalidad presencial y online, a elegir según la preferencia de los alumnos.

Los interesados en matricularse en las formaciones de la academia de seguridad pueden acceder a su página web y recibir más información.