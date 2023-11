Liquidación de todo el stock de New Blanco a precios de derribo, todo el mes de noviembre

Este 2023, la campaña de ventas del Black Friday comenzó el viernes 3 de noviembre para New Blanco.

Se trata de uno de los días más esperados del año por los consumidores, ya que todo tipo de empresas publican distintas ofertas, descuentos y promociones. Por lo general, estos beneficios permanecen disponibles durante, al menos, una semana.

En el sector de indumentaria, la marca New Blanco ofrece distintas prendas con unos descuentos imbatibles liquidando todo el stock en esta campaña de Black Friday. Los productos con este descuento ropa se pueden adquirir tanto en la tienda online de esta empresa como en sus locales físicos. Con respecto a esto último, esta compañía tiene dos tiendas en Sevilla y una en Madrid, Barcelona, Murcia, Córdoba y Cádiz.

Prendas de mid season con descuento en New Blanco Estos días, New Blanco está ofreciendo una amplia colección de prendas de mid season. Este tipo de ropa comienza a ser necesaria cuando el otoño ya ha hecho su aparición y es necesario realizar un cambio de armario. Por ejemplo, los tops de verano se dejan de lado a favor de las camisas de manga larga. Además, hay que recuperar blazers y otras prendas de abrigo.

Esta época del año también es ideal para vestir jeans. Por este motivo, New Blanco ofrece distintos modelos en diversos tonos de azul. Por ejemplo, los jeans Mom largos vienen con detalles rotos en rodillas y muslos para agregar un toque chic. Estos pantalones de tiro medio son cómodos y estilizan las piernas. A su vez, las mujeres que buscan jeans que realcen más la figura pueden recurrir al Skinny Push Up de diseño entallado.

Otras prendas fundamentales para el otoño-invierno son las sudaderas. A propósito de esto, New Blanco ofrece modelos con estampados animal print que pueden usarse para conseguir un look moderno y atractivo. Estas sudaderas vienen con capuchas y cordones blancos que permiten un ajuste personalizado.

Selección de calzado en New Blanco El Black Friday 2023 también es una buena oportunidad para conseguir distintos modelos de calzado. En este sentido, New Blanco cuenta con una variada selección de botas, botines, zapatillas, zapatos de tacón, sandalias y plataformas, entre otras alternativas.

Por ejemplo, las zapatillas blancas básicas que ofrece esta marca son un tipo de calzado en tendencia que resulta versátil y se puede ajustar a distintas situaciones y looks. Actualmente, este producto tiene un precio muy competitivo. Por otro lado, esta campaña de ofertas y promociones también es una buena oportunidad para equiparse. A propósito de esto, New Blanco cuenta con distintos modelos de sandalias strass que resultan elegantes y apropiadas para fiestas.

Durante el próximo Black Friday, la marca New Blanco ofrecerá distintas prendas con descuento ropa tanto a través de su tienda online como en sus múltiples locales físicos.