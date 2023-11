Schneider Electric finaliza la adquisición de EcoAct

Schneider Electric, líder global en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, anuncia que, tras iniciar negociaciones exclusivas con Atos Group el 3 de julio de 2023, ha finalizado la adquisición de EcoAct SAS ("EcoAct"), líder internacional en consultoría climática y soluciones net zero con sede en París, Francia El cierre de la operación se ha producido tras la consulta a los órganos de representación de los trabajadores y la aprobación de las autoridades reguladoras competentes.

La adquisición representa la unión de dos de las mejores organizaciones de su sector para acelerar soluciones empresariales que aporten un verdadero valor tanto para el clima como para los clientes. La cartera de EcoAct de productos y servicios basados en la naturaleza y en el net zero, incluida la consultoría, las herramientas de datos climáticos y el desarrollo de proyectos de compensación de carbono, ampliará y acelerará el Negocio de Sostenibilidad global de Schneider Electric, un proveedor líder de servicios de asesoramiento en los ámbitos de la gestión energética, la eficiencia energética, las energías renovables y la adquisición de materias primas medioambientales, la sostenibilidad y la consultoría "Net Zero", el riesgo climático, las comunicaciones sobre sostenibilidad y la elaboración de informes y divulgación.

La unión de las dos organizaciones amplía las capacidades de Schneider Electric para ofrecer soluciones integrales que guíen a las organizaciones a través de la transformación Net Zero y más allá. Los servicios de asesoramiento de la compañía apoyan el desarrollo de la estrategia de sostenibilidad y el establecimiento de objetivos hasta la descarbonización a través de los alcances 1, 2 y 3, mejorados por su cartera de herramientas digitales y de gestión de datos dirigida por IA.

"Admiramos desde hace tiempo al equipo de EcoAct, y la unión de nuestras dos organizaciones nos ayudará a acelerar la capacidad de servir a nuestros clientes en todo el mundo", dijo Steve Wilhite, President, Sustainability Business. "Las empresas comprenden la urgencia de actuar, pero siguen enfrentándose a complejidades a la hora de descarbonizarse. Estoy seguro de que nuestros equipos combinados, los mejores de su clase, ayudarán a nuestros clientes a acelerar aún más sus objetivos Net Zero".

"Aplica la acción climática de forma urgente está en el centro de nuestra misión, y sé que hemos encontrado el partner adecuado en Schneider Electric", dijo Stuart Lemmon, CEO de EcoAct. "Los propios compromisos demostrados de la compañía hacia el Net Zero -en sus propias operaciones y para sus clientes- son evidentes en el sector, y nuestros EcoActores están entusiasmados de unirse a otro equipo consultor líder, poniendo el clima y la naturaleza en el centro para acelerar la transformación corporativa sostenible".

Schneider Electric y el Grupo Atos han establecido las bases para una asociación estratégica en materia de descarbonización combinando la experiencia en Tecnología y Sostenibilidad para crear productos y soluciones que mejoren el camino de sus clientes hacia la energía Net Zero.

Más información sobre el negocio de sostenibilidad de Schneider aquí.