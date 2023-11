Insight ocupa el puesto nº 20 en la lista Fortune de los mejores lugares del mundo para trabajar

Insight Enterprises (NASDAQ: NSIT), integrador de soluciones globales que impulsa el éxito de sus clientes a través de la transformación digital, ha anunciado hoy que ha sido clasificada en el puesto número XX de la lista Fortune World's Best Workplaces™ de Fortune y Great Place to Work Este reconocimiento destaca el compromiso de la compañía con la creación de entornos de trabajo inclusivos y positivos y tiene en cuenta la amplitud y el impacto de los distintos programas de la empresa en el lugar de trabajo.

"Como integrador de soluciones líder, nos comprometemos a proporcionar un valor excepcional a nuestros clientes", ha declarado Adrian Gregory, Presidente de EMEA en Insight. "Esto sólo puede lograrse a través de una plantilla entregada y comprometida que celebre la inclusión y la diversidad, y que permita a cada individuo desarrollarse, trabajar juntos y tener éxito. Este prestigioso reconocimiento es un testimonio del increíble espíritu de nuestros compañeros y compañeras de equipo".

Insight también ha sido nombrada recientemente en el puesto 14 de servicios de TI en la clasificación Forbes 2023 World’s Best Employers. La empresa también figura en las clasificaciones Forbes 2023 Best Employers for Diversity, Forbes 2023 Best Employers for Women, y entre los mejores empleadores en el Índice de Igualdad de Discapacidad 2023 y en el Índice de Igualdad Corporativa de la Human Rights Campaign Foundation.

"Hemos establecido una cultura dinámica, que da prioridad a nuestros valores y que empodera a nuestros compañeros para ofrecer una transformación constante en todo tipo de empresas e industrias a nivel mundial", ha afirmado Jen Vasin, Directora General de Recursos Humanos de Insight. "Los compañeros prosperan en este entorno, sabiendo que crecerán personal y profesionalmente mientras priorizan el éxito de nuestros clientes".

Para figurar en la lista Fortune World's Best Workplaces, las empresas deben figurar en al menos cinco de las listas Great Place to Work Best Workplaces™, y al menos el 40% (o 5.000) de los empleados deben estar ubicados fuera del país de la sede central.

En el último año, Insight ha sido incluida en las listas Best Workplaces del Reino Unido, Australia, Austria, Hong Kong, Italia, Singapur, España y Estados Unidos. Además, ha sido certificada como Great Place to Work en China, Nueva Zelanda y Filipinas.

Es posible consultar la lista de 2023 Fortune World's Best Workplaces™ aquí, y obtener más información sobre los valores de Insight en su Informe de Ciudadanía Corporativa 2023.

Insight Enterprises, Inc. es un integrador de soluciones global de Fortune 500 que ayuda a acelerar la transformación liberando el poder de las personas y la tecnología. Diseñan, crean y gestionan soluciones para entornos de TI complejos.

Sus servicios de transformación digital incluyen una amplia experiencia en la nube, los datos, la IA, la ciberseguridad y el Intelligent Edge, aumentada por sus relaciones duraderas con más de 6.000 partners tecnológicos. Al ofrecer de forma rápida y eficaz las soluciones más adecuadas, ayudan a sus clientes a simplificar los procesos empresariales modernos para mejorar la experiencia del cliente y del trabajo, la inteligencia empresarial, la eficiencia y el crecimiento. Cuentan con la calificación Great Place to Work, Forbes Best Employer for Diversity y Forbes World's Top Female-Friendly Company. Más información en es.insight.com. NSIT-M