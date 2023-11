elsegurodemibarco.com, especialistas en seguro de moto de agua

Los deportes acuáticos en el último tiempo se convirtieron en una alternativa de ocio muy popular durante el verano, dada la posibilidad de experimentar emociones asociadas a la velocidad y la libertad en el agua. Para disfrutar de estas actividades náuticas de una forma responsable es preciso conocer las diversas regulaciones y requisitos legales que configura la ley española.

En primer lugar, independientemente de cada uso, resulta esencial contar con un seguro de moto de agua adecuado que mediante una cobertura obligatoria de responsabilidad civil garantice el pago de daños materiales o personales a terceros y a los propios ocupantes de la misma.

En este contexto, elsegurodemibarco.com es una correduría de seguros que ofrece una amplia gama de coberturas destinadas a motos náuticas.

Seguro de moto de agua: ¿qué tipos de coberturas existen? Elsegurodemibarco.com es una firma especializada en seguros para embarcaciones que ofrece un proceso de contratación de pólizas con diferentes coberturas. Con el respaldo de la correduría de familia J. March Seguros, los expertos de la agencia sostienen que las motos náuticas de uso privado – tal como recoge el Real Decreto 607/1999 – deben contar con un seguro de responsabilidad civil que cubra tanto los daños personales provocados a terceros en siniestros por unos 120.000 € como las pérdidas materiales y económicas hasta un límite de 96.000 €.

Además, en casos de los vehículos destinados al alquiler, también resulta necesario contratar un seguro más amplio que proteja al conductor de accidentes. En tal sentido, la compañía referente del sector asegurador ofrece planes de seguro voluntario que amplían los márgenes económicos de la cobertura obligatoria para siniestros.

Del mismo modo, elsegurodemibarco.com contempla el seguro de reclamación de daños: una opción recomendable para situaciones donde un tercero provoque daños a la embarcación del propietario y no disponga de una póliza con coberturas suficientes o se niegue a las indemnizaciones. Este plan prevé los gastos de abogados y judiciales por posibles demandas.

El seguro de remolcaje en el mar es otra cobertura indicada para seguro de moto acuática. Según los brókers, esta alternativa no es tan necesaria en aguas interiores (embalses, ríos, lagos) como sí lo es a mar abierto con todos los peligros que conlleva estar a la deriva.

El equipo de J. March Seguros también despliega seguros de todo riesgo y de robo que incorporan a los lugares de almacenaje en tierra, siempre y cuando el vehículo permanezca resguardado en lugares cerrados. Este punto es relevante porque si no existe forzamiento no se considera robo – sino hurto – y, por lo tanto, se exime la cobertura en ámbitos como parkings públicos o de comunidad.

La alternativa de gestionar un seguro temporal Con la plataforma elsegurodemibarco.com es posible gestionar un seguro por días o semanas desde la propia casa y sin necesidad de registros ni desplazamientos. En solo pocos minutos el cliente recibe por email toda la documentación correspondiente y puede circular de inmediato.

Esta alternativa, en definitiva, le permite al cliente ahorrar el coste de un seguro anual y disfrutar de una experiencia temporal de navegación protegida.