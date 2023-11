Es legal la facturación con lecturas estimadas del contador, por Tu Ahorro

La facturación de los servicios de luz y gas es un tema de gran relevancia para los consumidores. En ocasiones, las distribuidoras al no obtener lecturas reales utilizan lecturas estimadas con el fin de calcular el consumo y elaborar las facturas. Esto puede generar dudas sobre la legalidad de esta práctica y sus implicaciones para los usuarios.

En Tu Ahorro, empresa especializada en el sector, analizan este tipo de casos para dar respuesta a la legalidad de la facturación estimada. Destacan que es obligación de las distribuidoras realizar lectura real contador gas y luz, a pesar de que pueden presentarse algunas excepciones.

¿Cuándo no se puede hacer lectura real contador gas y luz? En España, las distribuidoras están en la obligación de hacer lectura real del contador en servicios de luz y gas al menos una vez cada dos meses. A pesar de que muchas viviendas y edificios cuentan con servicios de telemedida y telegestión de los consumos, este proceso se sigue llevando a cabo de manera tradicional en muchos otros. Es decir, una persona debe pasar físicamente para tomar la lectura, para que la misma quede registrada y a posteriori se facilite a la comercializadora de turno. (la compañía elegida por el cliente).

Este método resulta efectivo, excepto si se presentan dos circunstancias. Una de ellas es cuando el encargado de la lectura no puede acceder al contador, ya que este se encuentra en el interior del domicilio y, por alguna razón, se le hace imposible entrar. Otra es cuando se presentan averías técnicas del dispositivo y no señala el consumo de forma correcta.

Tu Ahorro sobre cuándo es legal realizar facturación con lecturas estimadas Esta empresa señala que siempre se debe realizar la facturación basándose en lecturas reales. Sin embargo, en caso de que el encargado de la lectura no pueda acceder al equipo de medidas, deberá dejar un aviso. En este debe notificar sobre la imposibilidad de la lectura, además de indicar un número de contacto y una dirección web. Con estos datos, el usuario podrá facilitar la lectura de su contador. En el aviso, también debe aparecer con claridad el plazo con el que cuenta el usuario para enviar los datos y evitar que el monto facturado sea fruto de una estimación.

Ahora bien, si el contador ya no funciona o mide el consumo de una forma incorrecta, se procede a una refacturación complementaria. Es decir, el cálculo de la factura se realiza tomando el consumo real del período del año anterior que incluya el período a facturar. Este se divide entre el número de días del mismo periodo correspondientes al año anterior y se multiplica por el número de días que comprenda la facturación.

