Las claves para tener éxito en el mundo empresarial, de la mano de Adrián Din

Una de las decisiones más desafiantes que puede tomar una persona es emprender, ya que es un camino con muchos retos y oportunidades. Asimismo, empezar un negocio requiere de visión y valentía.

En ese sentido, cada vez son más los jóvenes que deciden aventurarse en el camino del emprendimiento, uno de los casos más destacados es Adrián Din que tan solo con 18 años inició su trayectoria empresarial, logrando actualmente acumular más de dos décadas experiencia y continuar encaminado hacia el éxito como emprendedor.

En la actualidad, ha decidido compartir su experiencia y conocimiento con otras personas interesadas en emprender a través de cursos en los cuales ofrece numerosas herramientas útiles para avanzar en el mundo empresarial.

A los 18 años, fundaste tu primera empresa. ¿Puedes contarnos más sobre ese momento y qué te motivó a emprender a una edad tan temprana?

Provengo de una familia rumana muy tradicional. Yo, en cambio, siempre tuve muchas inquietudes, así que de muy joven me fui de casa para conocer mundo, vivir nuevas experiencias, y pronto aprendí la mejor manera de ser uno mismo y crear un proyecto propio.

Has acumulado una gran cantidad de experiencia en el mundo empresarial a lo largo de los años. ¿Cuáles son los principios fundamentales que guían tu enfoque en los negocios?

Aunque pueda parecer presuntuoso, creo que la generosidad es mi principal virtud.

Si la gente que me rodea gana dinero, yo ganaré dinero. Siempre lo he pensado y he actuado en consecuencia.

Has creado cursos y contenido para ayudar a otros emprendedores a crecer. ¿Puedes hablarnos más sobre tu enfoque en la formación y la mentoría de otros emprendedores?

Cuando acumulas casi 20 años de éxito empresarial, y también de errores, porque me he equivocado muchas veces, mucha gente de tu entorno te pide consejo. Y como soy alguien sincero que siempre va de cara, la gente te escucha y te respeta. Así actúo en mis formaciones. Valorando lo positivo y señalando lo negativo para que el emprendedor pueda corregir aquello que no funciona y enderezar el rumbo. E insisto en la generosidad. Cuanto mejor les vaya a los emprendedores que asesoro, más emprendedores querrán escucharme.

Ofreces un curso gratuito para ayudar a las personas a comenzar sus propias empresas. ¿Puedes describir de qué se trata este curso y qué tipo de contenido incluye?

Más que un curso, es una guía inicial para que el emprendedor se sitúe, mire en su interior, y vea si tiene pasta de emprendedor o no la tiene.

Emprender es arriesgar. Así lo dejamos bien claro en este primer curso.

Si estás dispuesto a trabajar muy duro, a equivocarte, a corregir esos errores, y a seguir luchando, eres un emprendedor y, por tanto, puedo ayudarte. Si a través de este primer curso no te reconoces en él, no continúes.

¿Cuáles son los principales desafíos que has observado en los emprendedores novatos y cómo tu curso aborda estos desafíos?

El principal hándicap al que se enfrentan los nuevos emprendedores es a la falta de información. Algunos tienen muy claro lo que quieren hacer y conocen bien su mercado, incluso a sus clientes, pero desconocen qué herramientas pueden usar, deben usar, y donde encontrarlas.

Nosotros se las mostramos. Así evitan errores y dar rodeos en caminos que ya he recorrido. Trato de ser un acelerador de éxito.

¿Qué temas específicos cubren tus cursos para llevar a los emprendedores desde el punto de partida hasta convertirse en empresarios de éxito?

Confirmado que el emprendedor tiene vocación de serlo, nuestro trabajo consiste en explicarle qué se va a encontrar en el mercado, qué desafíos va a tener que acometer y dotarle de los recursos para defenderse y lograr sus objetivos. Hablamos de cómo innovar constantemente, de planificar cada acción con base en una estrategia bien razonada, de cómo comunicar, de cómo vender, de cómo competir en mercados muy turbulentos. En definitiva, de cómo convertir una idea en una empresa de éxito.

¿Qué consejo le darías a alguien que esté considerando inscribirse en tus cursos o formaciones? ¿Qué pueden esperar aprender y lograr?

Lo primero es que se descarguen el curso gratuito y se miren en el espejo.

¿Tengo madera de emprendedor? Si es así, que dibujen bien su idea y la comentaremos. Sin apriorismos. Con la mente abierta y sin miedo a los cambios. Porque vamos a ayudarle.

¿Qué recursos adicionales o herramientas proporcionan a los estudiantes de tus cursos para respaldar su desarrollo empresarial?

Además de muchas horas de trabajo y esfuerzo, les pedimos que se sumerjan en su idea y no cesen en el empeño hasta que esta esté perfectamente diseñada, bien planificada.

Contamos con material y herramientas muy completas para ayudarles a lograr sus objetivos. Además, tenemos muy buenas antenas en el mercado que nos permiten estar siempre a la última en cuanto a tendencias y vaivenes de cada sector.

-¿Cuál es tu visión a largo plazo para la formación y mentoría de emprendedores? ¿Tienes planes de expandir tu oferta o lanzar nuevos cursos en el futuro?

De momento me siento muy cómodo asesorando a pequeños emprendedores y ayudándoles a convertirse en medianos o grandes, pero es cierto que soy una persona muy inquieta que siempre está pensando en crecer y mejorar. He montado 4 empresas distintas, aunque coordinadas entre ellas, en los últimos 4 años, así que seguro que seguiré creciendo también en este sector.

Además, los cursos son animales vivos que hay que adaptar constantemente a los cambios en el mercado. Y me gusta estar siempre a la última.

En definitiva, la historia de Adrián Din sirve como reflejo constante de lo que supone un emprendimiento. Aspectos como la determinación y la generosidad han sido claves para el éxito de este empresario actualmente y es por ello que a través de la formación y mentoría busca compartir su valiosa experiencia con otros para iniciar el viaje emprendedor.