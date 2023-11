Para los pequeños de la casa, el smartwatch SaveFamily es un gran sustituto de los teléfonos móviles

Las herramientas tecnológicas se han ganado un lugar privilegiado en la sociedad, especialmente los dispositivos móviles. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los especialistas recomiendan regular su uso en niños, para evitar problemas de dependencia y distracciones que perjudiquen su desempeño en la escuela.

Por estos motivos, ha crecido de forma exponencial la demanda del smartwatch SaveFamily, un reloj inteligente de última generación que resulta menos adictivo y más económico que los teléfonos móviles. La compañía SaveFamily se ocupa del desarrollo y la venta de estos aparatos, los cuales destacan por incluir una amplia variedad de funcionalidades.

Las principales cualidades del smartwatch SaveFamily El smartwatch SaveFamily dispone de una serie de características que marcan tendencia en el mercado. Este reloj inteligente cuenta con GPS, opción para hacer llamadas y videollamadas, WhatsApp seguro, juegos interactivos, cámara y botón SOS.

Su diseño UltraSlim es fino, ligero y cómodo, pudiendo personalizarlo con carcasas y correas intercambiables que aportan mayor seguridad. A su vez, el smartwatch SaveFamily también es resistente al agua e incluye un sistema antispam que permite realizar o recibir llamadas únicamente de los números que se encuentran dentro de la aplicación del equipo

El bloqueo de clase y el modo antibullying son otras dos cualidades a destacar. En primer lugar, el bloqueo de clase ayuda a que los niños y niñas se mantengan concentrados en el colegio, ya que los padres pueden bloquear el uso del equipo en función de las horas de escuela. Por su parte, el modo antibullying permite reforzar la seguridad para los pequeños, especialmente cuando sus padres no están con ellos. Este procedimiento permite identificar a un posible acosador que dificulta la vida del niño dentro o fuera de la escuela.

Como alternativa a los teléfonos móviles, el smartwatch SaveFamily Los teléfonos móviles son aparatos cada vez más populares y, si bien los jóvenes y adultos necesitan uno de estos equipos para poder hablar con sus familiares, amigos y compañeros, o para realizar tareas estrictamente laborales, el uso excesivo en niños puede dar lugar a problemas graves de conducta.

No se trata de un capricho de los padres, sino de una problemática que no para de crecer en todo el mundo, según especialistas en psicología y psicopedagogía. Los teléfonos celulares abren la puerta a redes sociales y a portales que no solo generan adicción y mayores posibilidades de distracción, sino que también pueden resultar peligrosos por el surgimiento de delitos como el ciberbullying, grooming o phishing.

Ante este escenario, han aparecido alternativas más seguras, económicas y versátiles, siendo el reloj smartwatch SaveFamily una de las más recomendables. Con este dispositivo, los padres tienen la oportunidad de supervisar mucho mejor el vínculo que tiene su hijo o hija con internet, las redes sociales y los portales digitales en general.