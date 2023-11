ASPY reconoce a las empresas con mejores prácticas de prevención de Riesgos Laborales en la XIII edición de los Premios Xcellens

En esta edición Vueling, Henkel Iberia y Acciona Infraestructuras han sido las empresas galardonadas por la puesta en marcha de programas que van más allá del cumplimiento legal. El Premio Xcellens Solidario 2023 ha sido otorgado a la Confederación Española de Alzheimer, por su labor en la investigación y apoyo a las personas con alzhéimer y otras enfermedades degenerativas ASPY Prevención, del Grupo Atrys, compañía healthtech global que presta servicios médicos que maximicen la eficiencia en la prevención, diagnóstico y el tratamiento médico de precisión mediante tecnologías innovadoras, pionera en telemedicina y tratamiento oncológico, ha hecho entrega de los Premios Xcellens, en reconocimiento a las empresas cuya labor en materia de Prevención de Riesgos Laborales va más allá del cumplimiento normativo y buscan la creación de espacios seguros y saludables.

El acto de entrega se ha celebrado en el Auditorio del Museo Picasso de Málaga y contó con la asistencia de cerca de un centenar de representantes de entidades públicas y privadas. En esta ocasión, dos ponencias, una de la Dra. Laura López-Táppero, directora médica de ASPY Prevención y otra de Sergio Oliva, director general de SIPADAN, analizaron dos temas claves en la prevención de riesgos laborales.

La Dra. López-Táppero, analizó, a través de los Objetivos de Sostenibilidad, la actual situación de la sanidad en España, y como factores como la educación, el género, el medioambiente y los ingresos y la calidad del empleo afectan en la salud y en su percepción. La doctora abogó por "un cambio de paradigma que asegure el acceso a una medicina más sostenible, que dé respuesta personalizada, de calidad y que mantenga la equidad independientemente del factor territorial o social".

Por su parte, Sergio Oliva, analizó la actual situación de la formación bonificada y su aplicación, no solo a la prevención, sino a toda la formación obligatoria, siendo partidario por continuar utilizando las bonificaciones en este tipo de formación.

En cuanto a los ganadores de esta décimo tercera edición los proyectos premiados han sido los de Vueling, Acciona Infraestructuras y Henkel Ibérica.

Vueling: por su programa Vueling Make it Healthy. Una iniciativa cuya misión es cuidar de la salud y el bienestar de los equipos que conforman su plantilla y que vertebra sobre cinco pilares: actividad física, alimentación saludable, fisioterapia, bienestar y vigilancia, y promoción de la salud.

Acciona Infraestructuras: por la creación de un Centro Inteligente, que permite mejorar la eficiencia de la gestión de la seguridad y la salud a través de la transformación de datos en información útil. El objetivo del centro es la optimización del tiempo, con el fin de promover la prevención sostenible para garantizar una mayor protección de la salud y la seguridad, centrándose en las personas.

Henkel Ibérica por su proyecto Entorno Laboral Saludable Integral, basado en el modelo de Entornos Laborales Saludables de la Organización Mundial de la Salud y de la Red Europea de Promoción de la Salud en el Trabajo. Este modelo se basa en una actuación integral sobre todos los aspectos del bienestar de la persona: la salud física, la salud mental, el bienestar social, el bienestar financiero, el bienestar profesional y la involucración de la empresa en la comunidad.

El Xcellens Solidario, que reconoce la labor de instituciones sin ánimo de lucro, fundaciones, y otras entidades sociales, recayó sobre la CEAFA, la Confederación Española de Alzheimer, por su labor dedicada a la investigación y apoyo de las personas con alzhéimer y otras enfermedades degenerativas. Esta entidad no gubernamental de ámbito nacional cuenta con 19 sedes de ámbito autonómico y cerca de 70.000 socios, que trabajan para impulsar la inclusión del alzhéimer en la agenda política y social, buscando el compromiso social y defendiendo los intereses, necesidades y derechos de todas las personas que conviven con la enfermedad.

Por último, se hizo entrega del Premio Xcellens Interno, que reconoce el óptimo cumplimiento de indicadores como los objetivos, plazos de servicio, fidelización de clientes, formación interna realizada y opinión de usuarios de las delegaciones ASPY. En la edición 2023, la delegación ASPY ganadora de este reconocimiento fue la de Barberà del Vallés. El director de la delegación, Guillermo Martínez, fue el encargado de recoger el reconocimiento junto a sus compañeros, los directores de ASPY en Alicante, Juan Armero, y en Coslada, Nuria o Escudero.

Como novedad en esta edición, ASPY ha premiado también a las mejores entidades colaboradoras de ASPY, una categoría que reconoce el trabajo de las asesorías y gestorías como canales fundamentales en la promoción de la cultura preventiva entre las PYMEs. El primer Premio Xcellens Colaborador ha sido otorgado a la Gestoría Bravo, referente en Andalucía.

La clausura del acto corrió a cargo de Santiago de Torres, presidente ejecutivo de Atrys que afirmó que "la aplicación de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, en la medicina del trabajo, permitirán optimizar el triaje y destinar los recursos sanitarios a los casos realmente necesarios".

A lo largo de estos 12 años, los Premios Xcellens han reconocido la labor en materia de prevención de más de 60 empresas de diversos sectores, como Banco Santander, Ferrovial, Acciona o DHL; y el trabajo de entidades benéficas como Aldeas Infantiles o Médicos del Mundo.

Sobre ASPY

ASPY es uno de los principales operadores nacionales en Prevención de Riesgos, salud laboral y cumplimiento normativo. Su equipo compuesto por más de 1400 profesionales, y sus 220 puntos de servicio en todas las provincias españolas garantizan a sus clientes una atención especializada y un completo asesoramiento técnico y sanitario.

Más allá de la prevención de riesgos laborales su objetivo es el de mejorar el cuidado de las personas y de las organizaciones. Su incorporación a Atrys le permite actualizar el concepto de medicina preventiva, ampliando la oferta de servicios tanto en ASPY Prevención destinada a la salud laboral, como en ASPY Salud orientada a la salud privada.

Sobre Atrys

Atrys es una compañía healthtech global que presta servicios médicos que maximicen la eficiencia en la prevención, diagnóstico y el tratamiento médico de precisión mediante tecnologías innovadoras. Es pionera en telemedicina y tratamiento oncológico. Cuenta con un equipo de más de 2.400 profesionales, está presente en ocho países de Europa y Latinoamérica, y es la única empresa cotizada en el sector tecnológico sanitario en España. La compañía estructura su actividad en torno a dos áreas de negocio principales. Por un lado, la medicina de precisión que comprende la actividad de diagnóstico -telemedicina, medicina nuclear, anatomía patológica y molecular- y la de tratamiento oncológico -oncología médica y radioterapia avanzada-; y por otro, la medicina preventiva, dedicada a la prevención y promoción de la salud, que atiende más de un millón de personas a través de su red de más de 200 delegaciones.