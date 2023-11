La cena 'Estrellas contra el Cáncer 2023' recauda 22.136,37 euros para Aspanob

En las oficinas de Fomento del Turismo de la isla de Ibiza, se ha llevado a cabo la entrega del cheque correspondiente a la exitosa cena solidaria "Estrellas contra el Cáncer 2023". La cena benéfica se celebró en el prestigioso restaurante STK Ibiza con el objetivo principal de posicionar el nombre de la isla de Ibiza en el mundo gastronómico, así como para la recaudación de fondos para una asociación Balear, ASPANOB (Asociación de padres de niños con cáncer de Baleares) y dar valor a los productos locales.

La organización: Eating in Ibiza, club de producto del Fomento del Turismo de la isla de Ibiza, junto con el Consell d’Eivissa, Nuria Moreno y Óscar Molina, agradece a los asistentes y, por supuesto, a todos los patrocinadores comprometidos con la causa, en especial a STK Ibiza por acoger el evento y por la impresionante oferta de entretenimiento así como también al grupo de músicos DiscoBandits, a los dj 's Petit & Vázquez de La Movida Ibiza. De igual forma, a las marcas: Gasifred, Iberia, Iberia Express, Iberia Air Nostrum, Atún Balfegó, O Beach Ibiza, All Solutions, NM Events in Ibiza, Monte Nevado, Familia Mari Mayans, Aquinaria, Ibiza Gran Hotel, Grand Palladium Hotel & Resorts, Migjorn Ibiza Suites & Spa, Ocean Drive Talamanca, Ocean Drive Ibiza, One Suites Ibiza Primeras Marcas, Pomona Bakery y Perla Caviar, cuya contribución fue fundamental para el logro de los objetivos de esta noble iniciativa.

El acontecimiento tampoco hubiese sido posible sin la participación de los chefs colaboradores de la mano del chef anfitrión Óscar Molina: Maria José Martínez, Samuel Naveira, Carles Abellán, Paco Roncero, Andreu Genestra, Óscar García, Álvaro Garrido, Rafael Soler, Ignacio Solana, Luis Veira, Pablo González, Victor Martin y Fernando Villaclaras que, con su talento culinario excepcional, elevaron la experiencia gastronómica de la cena "Estrellas contra el Cáncer 2023". Su dedicación y creatividad fueron fundamentales para hacer de este evento una experiencia única y memorable. Desde la organización, agradecen sinceramente a todos los chefs, a los patrocinadores y asistentes por su contribución invaluable a esta causa.