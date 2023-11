ReSPR ofrece productos de calidad para la desinfección de aire

Para garantizar la higiene, la seguridad y la tranquilidad, la desinfección de aire se ha vuelto una prioridad para garantizar la higiene para la humanidad.

Afortunadamente, para mantener los ambientes limpios y libres de gérmenes, hoy en día, existen tecnologías innovadoras, las cuales generalmente se adaptan a todo tipo de entornos. Estos sistemas avanzados son capaces de purificar el aire y reducir los riesgos de infección.

En este sentido, quienes se encuentren en la búsqueda de productos especializados pueden acudir a empresas como ReSPR. Esta compañía, que cuenta con sedes en varios países del mundo, incluyendo España, destaca por ofrecer un catálogo que se adapta a diferentes requerimientos.

Los equipos de ReSPR para la desinfección de aire La empresa ReSPR pone a disposición equipos de desinfección de aire. Los productos han sido diseñados para que las personas y las compañías puedan mantener sus espacios cerrados libres de moho, virus, hongos y bacterias. Además, los sectores que pueden aprovechar estas tecnologías son el industrial, el de alimentos, oficinas, hoteles, comercios, entre muchos otros más.

Los equipos son varios y todos proporcionan una poderosa desinfección 24/7. Sin embargo, cada uno tiene diferentes particularidades. Uno de ellos es el One, el cual se caracteriza por ser compacto. Este es ideal para ser colocado en espacios que no sobrepasen los 50 metros cuadrados.

Por su parte, el Flex está diseñado para lugares de hasta 150 metros cuadrados.

Otro de los modelos es el Greyhound. Este se amolda a espacios comerciales con una construcción robusta que no tenga más de 40 m². Asimismo, está el Overwatch, un equipo de desinfección de alto nivel para lugares amplios, el cual tiene una atractiva apariencia estética. A su vez, está el Hvac, que es perfecto para ser instalado en las centrales de los aires acondicionados. Uno de los grandes beneficios de este producto es que no genera ruidos y no necesita mantenimiento. Finalmente, está el Ductstation, fabricado para aplicaciones industriales y de agricultura.

Qué tecnología usan los productos de ReSPR Los productos de ReSPR utilizan la tecnología patentada NCC (Conversión Catalítica Natural). Esta tecnología mezcla la humedad relativa del ambiente. Después, pasa por un reactor cuántico de tercera generación que se compone de una rejilla metálica que está recubierta con material hidrófilo y metales nobles que al interactuar con una luz de alta intensidad generan un potente gas desinfectante bajo en niveles de peróxido de hidrógeno.

En conclusión, optar por un equipo de desinfección de aire como los de la empresa ReSPR ofrece muchas ventajas, ya que es una manera de crear entornos de trabajo higiénicos que contribuyen a la salud de los empleados. Con los productos en cuestión, se frena la propagación de virus y se previenen enfermedades del sistema respiratorio como bronquitis, neumonía, entre otras. También son grandes aliados para evitar las alergias.