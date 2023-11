LBEAUTOX y todos los beneficios de la toxina botulínica tipo A que fabrican

El continuo movimiento de los músculos de la cara, hace que estos se vuelvan más tensos y pierdan su elasticidad, dando origen a la aparición de arrugas y líneas de expresión que envejecen la apariencia del rostro.

Afortunadamente, existen tratamientos estéticos que resultan favorables para tener una piel más relajada y joven, uno de los que ha demostrado mayor eficacia es la toxina botulínica tipo A.

La proteína producida por una bacteria llamada Clostridium botulinum, actúa como relajante muscular que atenúa las arrugas, dando al rostro un aspecto más terso y sin perder su expresividad natural. Debido sus beneficios, cada vez son más los hombres y mujeres que buscan alternativas para acceder a este tratamiento estético.

LBEAUTOX es una empresa especializada en la fabricación y distribución a nivel internacional de productos estéticos que cumplen altos estándares de calidad internacionales de la FDA y CE.

Mayor pureza, durabilidad y efectividad Los avances en el sector de la medicina estética no se detienen, ya que su objetivo es proporcionar soluciones cada vez más efectivas para mejorar la apariencia y el bienestar de las personas. 9.700 horas de desarrollo en el laboratorio llevaron a LBEAUTOX a fabricar una toxina botulínica tipo A que, de acuerdo a algunos estudios, sobresale en el mercado por sus altos estándares de calidad.

El producto tiene una pureza de un 98.9 %, lo que le permite formar parte de la categoría "Supertoxin". Al ser un líquido más denso, ayuda a los pacientes a no generar anticuerpos, por lo que los resultados son mucho más duraderos.

LBEAUTOX tiene un efecto tensor que empieza antes de las 24 horas, después de la aplicación del tratamiento, siendo una de las toxinas con mayor rapidez en resultados. Además, su duración es prolongada y va desde los 6 a 9 meses en algunos pacientes. De este modo, ayuda a las personas a tener una piel sin arrugas durante mucho más tiempo.

Por otra parte, sus beneficios se popularizan en los centros de estética porque la toxina botulínica puede ser diluida en solución salina de 1 a 2 ml, por lo que es mucho más rentable y facilita una mayor precisión y seguridad a la hora de su aplicación, ya que no hay riesgo de migración. Adicionalmente, no requiere de cadena de frío para su transporte debido a que no es termosensible. Únicamente requiere refrigeración para su almacenamiento prolongado.

Distribución internacional LBEAUTOX es un producto "made in France" desarrollado por un equipo de profesionales experimentados en el campo de las nuevas tecnologías de la estética moderna que se esfuerzan por llevar bienestar y belleza a personas de diferentes partes del mundo.

Por eso, han consolidado una red de distribución de su toxina botulínica en más de 16 países del mundo. El objetivo es expandir la marca a diferentes mercados para que más médicos y esteticistas puedan adquirir su producto y mejorar la apariencia de sus clientes a un nivel superior.