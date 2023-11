Terramarte explica cómo aportar al planeta con las bolsas de tela

El uso excesivo de las bolsas de plástico ha hecho que los ecosistemas en el mundo se vean afectados. La Organización Mundial de la Salud ha declarado el plástico como un residuo peligroso, ya que no solo contamina el planeta, sino que puede ocasionar la desaparición de las especies, afectando a la cadena alimentaria de la que dependen los seres humanos.

Alrededor de 290 millones de toneladas de plástico se fabrican al año, debido a esto, las personas han optado por el uso de bolsas de tela como una medida de conservación del medioambiente.

Desde hace más de 15 años, la empresa colombiana Terramarte se ha dedicado a generar conciencia social ante el problema de la contaminación, promoviendo el uso de las bolsas ecológicas en las empresas, trabajando de la mano con grandes compañías en el país, con el firme propósito de reducir el uso de bolsas plásticas en sus cadenas y en los consumidores finales.

Bolsas de tela reutilizables y sus beneficios El plástico suele tardar más de 500 años en degradarse en el medioambiente. Como una alternativa ecológica a las bolsas de plástico, surgen las bolsas de tela. Estas se han convertido actualmente en una opción crucial para reducir el impacto negativo en el planeta, ya que están diseñadas para ser reutilizables y sostenibles.

Además, las bolsas de tela están fabricadas con un material resistente y más duradero que les permite un uso más prolongado y diverso. Por ejemplo, en el sector empresarial las bolsas de tela son una excelente técnica de merchandising en conferencias, seminarios, ferias, regalos corporativos, etc.

Al fomentar el uso de las bolsas de tela se reduce la demanda en la producción del plástico y, por ende, se generan menos residuos. Desde el punto de vista empresarial, las marcas que optan por utilizar bolsas reutilizables no solo contribuyen con el bienestar del planeta, sino que también construyen una imagen positiva de su marca. Esto se debe a que los consumidores valoran cada vez más a las empresas que adoptan prácticas sostenibles y responsables.

Con la sostenibilidad del planeta, compromiso Terramarte es una empresa que surgió con la idea de brindar soluciones para reducir el uso de las bolsas plásticas en el mundo. Con sede operativa en Colombia, la marca se ha convertido en pionera en el país en la fabricación y distribución de bolsas ecológicas en el mercado nacional, principalmente, ejercen su labor como proveedores en el sector empresarial. Hasta la fecha, aseguran haber reducido en 830 millones de bolsas plásticas en Colombia.

La empresa cuenta con un amplio catálogo de bolsas de tela elaboradas con diferentes materiales como lona de algodón, lienzo de algodón, yute, fique, dril, tela de poliéster, rafia y cambrel. Cada uno de ellos, puede personalizarse a la medida de las marcas mediante técnicas de serigrafía, sublimación y flexografía.

Una buena parte de los productos de Terramarte son fabricados por mujeres cabeza de familia o con alguna condición de vulnerabilidad, por lo que, además de ser una iniciativa ecológica, sus productos tienen un importante impacto social.