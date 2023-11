Repara tu Deuda Abogados cancela 83.906€ en Madrid con la Ley de Segunda Oportunidad

La mujer se endeudó para ayudar a su familia que estaba sufriendo problemas económicos en su país de origen (Ecuador) Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado cancelar una deuda que ascendía a 83.906 euros a una mujer en Madrid aplicando esta herramienta. VER SENTENCIA

Los abogados de Repara tu Deuda explican su historia: "gran parte de su familia permanecía en Ecuador y mantenía serios problemas económicos por la grave crisis existente en el país. La señora solicitó préstamos para poder auxiliarles ya que se encontraban en situación de necesidad. Por otro lado, para tener ella misma un negocio, tuvo que solicitar un nuevo crédito. Por desgracia, los resultados no fueron los que ella hubiera querido. Cayó en un estado de sobreendeudamiento".

Ahora, gracias a Repara tu Deuda Abogados y a la Ley de Segunda Oportunidad, la concursada puede empezar de nuevo sin deudas, tras dictar el Juzgado de lo Mercantil nº3 de Madrid el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en su caso.

Repara tu DeudaAbogadosinició su actividad como gabinete jurídico especializado en este mecanismo en septiembre de 2015, mismo año en el que se aprobó la ley en España. En la actualidad ha logrado superar la cifra de 170 millones de euros en cancelación de deuda de sus clientes mediante la aplicación de la Ley de la Segunda Oportunidad.

El despacho de abogados pionero en la aplicación de esta herramienta lleva a cabo la mayoría de los casos de la Ley de la Segunda Oportunidad en nuestro país. Ya son más de 20.000 particulares y autónomos, procedentes de las diferentes comunidades, los que han acudido a sus servicios para empezar desde cero.

Para que todas las personas con problemas de deudas puedan acceder a la Ley de la Segunda Oportunidad, el bufete se adapta a la situación económica de sus clientes. "Muchas personas no pueden pagar los honorarios que les solicitan algunos abogados. Nosotros pretendemos ofrecerles facilidades para que no tengan que vivir angustiados de por vida".

A quienes no pueden acudir al mecanismo de segunda oportunidad, el despacho también les ofrece la posibilidad de analizar los contratos firmados con bancos y entidades financieras. En este sentido, el objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.