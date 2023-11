Abrigos para la piel: estos son los ingredientes que refuerzan la piel según marcas como Omorovicza o Boutijour

Llegó el frío y puede que la piel somatice los cambios de temperatura. Los abrigos para la piel son fundamentales para que esté equilibrada Que los inviernos ya no son lo que eran, es un hecho casi palpable y es probable que no se vean nevadas como Filomena, pero también es cierto que por fin se acercan las bajas temperaturas y ya se han visto varios acercamientos a los grados bajo cero. ¿Verdad que se está más a gusto ahora cuando sales a la calle con un abrigo? Pues la piel opina lo mismo. Es probable que se sea de las que está todo el año con la misma rutina cosmética y este es un craso error beauty, porque la piel cambia mucho de necesidades según la estación. Y es que, en los meses más fríos, desde noviembre a marzo, las pieles que se desabrigan empiezan a presentar varios síntomas que, en líneas generales, van siempre asociados a una deshidratación. ¿Qué la provoca? El propio frío, un claro culpable de atacar a la función barrera de la piel y responsable de que notes la piel más seca o con rojeces.

­¿Qué le ocurre a una piel desabrigada?

Se dice que "una piel está desabrigada cuando su función barrera se ha visto comprometida y no consigue retener la hidratación", comenta Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8. Si se piensa en la piel como un conjunto de capas y, de ellas, "la capa de la superficie es la barrera hidrolipídica. Si esta se debilita, es como si aparecieran agujeros que sirven de escape de la humedad que necesita la piel para mantenerse en calma", añade la cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD, Raquel González.

Los principales síntomas que suelen aparecer cuando esto ocurre son "la presencia de rojeces, como una sensibilidad momentánea que aparece con las bajas temperaturas, por ejemplo, al salir a la calle por la mañana. Sucede si la piel está deshidratada, además de un posible pelado de la piel", explica Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza. Para saber si esto pasa, vendrá bien entender que suele apreciarse, sobre todo, en las siguientes zonas: "nariz y labios y mejillas", especifica Marta Agustí, experta cosmética y asesora de rutinas en Purenichelab.com.

­La solución: anorak therapy para la piel

Se habla de anorak therapy porque "es como ponerle a la piel un abrigo que refuerza la función barrera para que ésta sea capaz de retener diferentes activos en el interior del tejido", manifiesta la cosmetóloga y biotecnóloga en la firma Byoode, Sonia Ferreiro.

Los anoraks que mejor cuidan la piel vienen en forma lipídica, "componentes de tipo graso. La barrera de la piel está compuesta de este tipo de materia y, cuando se debilita, necesita que se le aporte ingredientes del mismo tipo", defiende Isabel Reverte, directora técnica de la marca para pieles sensibles Rosalique.

­Ingredientes que sirven de abrigo

"¿Significa esto que se debe poner aceite de oliva que guardas como oro en paño en la cocina en el rostro? Para nada". "Se trata de aplicar ingredientes cosméticos que la barrera hidrolipídica identifique como propios o afines, de manera que se pueden adherir a ella para reforzarla", apostilla Sonia Ferreiro, de Byoode. Estos ingredientes los hay de muchos tipos: el escualano es uno de ellos. "El escualano forma parte de alrededor del 15% de las grasas naturales de la piel, pero a partir de los 20 o 30 años, se ralentiza la sintetización natural de este principio y, para mantener unos niveles óptimos, hay que acudir a opciones alternativas como la aplicación a partir de cosméticos. Al ser un principio que produce el organismo, lo identifica como un agente propio, permitiendo así la penetración de diferentes ingredientes. Es como si dejásemos entrar a un invitado porque viene de parte de un amigo de confianza", analiza la directora técnica de Medik8, Elisabeth San Gregorio.

Advanced Night Restore de Medik8 es una crema nocturna de origen vegetal, repleta de antioxidantes que se esfuerza en revitalizar y suministrar una hidratación profunda a la piel, contribuyendo a lograr una tez aterciopelada, rejuvenecida y rejuvenecedora. Destaca por su formulación rica en péptidos regeneradores, los cuales fomentan el proceso de regeneración celular, además de un compuesto de ceramidas abundante en ácidos grasos que emula de manera efectiva la barrera lipídica natural de la piel, proporcionando una restauración y un aporte de nutrientes intensos. Las ceramidas resultan esenciales para evitar la pérdida de humedad cutánea durante el transcurso del día. 70 € en Medik8.es

Gold Rescue Cream de Omorovicza es una crema intensamente nutritiva con escualano que mejora la salud de la piel y trabaja sobre la barrera hidrolipídica. Cuenta con oro coloidal que trabaja sobre el ADN de la piel y evita los microdaños celulares, mientras que una combinación de péptidos ayuda a equilibrar los niveles de hidratación. 255 € en Purenichelab.com

­Pero no es solo el escualano el único ingrediente, ya que "los omegas son fundamentales. Se trata de ácidos grasos esenciales perfectos para ofrecer abrigo a la piel y reforzar su barrera. Hablamos de Omegas como los 3, 6 y 9 o de todos unidos. De hecho, cuando un cosmético ofrece las tres omegas en conjunto, es lo que denominamos vitamina F, uno de los mejores acondicionadores de la piel por su capacidad para aportar confort en los meses de frío", apostilla Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD.

Rejuvenating Moisturizer de Perricone MD, es una crema hidratante que fortalece la barrera protectora de la piel mediante una hidratación intensiva, además es rica en nutrientes que brinda efectos reafirmantes a la piel. Su textura aterciopelada proporciona una hidratación profunda, incluso para pieles extremadamente secas y problemáticas. Contiene Acil-Glutatión para reducir las arrugas y las líneas de expresión profundas, así como una mezcla de Vitamina F derivada de aceites como el de semilla de lino, chía y macadamia, que restaura la flexibilidad y promueve un brillo saludable. 110 € en Perriconemd.es

Lotus & Spirulina Romance, de Byoode. Con Omega 3, ácido hialurónico y antioxidantes y acondicionadores como la raíz de loto, la raíz de rábano, la crema hidratante de Byoode cuenta con una textura ligera tipo bálsamo-mousse que se absorbe rápidamente. 45 € en byoode.com.

Snow Lotus Lifting Cream de Boutijour es una poderosa aliada para hidratar y reafirmar la piel con extractos botánicos y manteca de karité que garantizan la hidratación profunda y completa. Además, gracias a los péptidos de soja presentes en su fórmula, estimula la producción de colágeno y elastina y brinda firmeza y elasticidad a la piel. 64 € en Purenichelab.com

Rosalique Anti-Redness Miracle Formula 3 in 1 es un gran aliado para abrigar la piel porque cuenta con ingredientes que la tratan a corto, medio y largo plazo al tiempo que la reponen de la hidratación necesaria. Componentes como la urea, el alfa-bisabolol, el pantenol o la manteca de karité, sumados a una tecnología de pigmentos que también aporta color. En una primera impresión, la crema de color verde contrarrestará cualquier imperfección rojiza para corregir el tono con unas cápsulas que, después, se adaptan al tono natural de la piel. Además, protege con su filtro solar SPF50. 34,95 € en purenichelab.com

­No todo acaba ahí, ya que hay otro ingrediente interesante: las ceramidas. Natalia Abellán, directora técnica de Ambari, explica que "las ceramidas son lípidos que forman parte de la piel, pero no siempre se tienen en los niveles óptimos. Ayudan a unir las células y evitan la sequedad al reforzar la barrera de la piel".

Ambari Complex4 Hydrator Cream reafirma e hidrata con ceramidas, setas maitake, CBD y péptidos. Cuenta también con efecto antioxidante, que favorece la producción de colágeno. 119€ purenichelab.com