Revolución en el mundo canino con Adiestrando Respeto; Víctor Laborda convierte en compañeros ejemplares a perros que ladran sin parar y tiran de la correa

Al contrario de lo que piensan muchos, el adiestramiento canino va mucho más allá de tareas básicas como dar la pata o traer el periódico. Se trata de un proceso que implica mejorar la comunicación entre el dueño y la mascota, así como velar por su seguridad.

Consciente de eso, Víctor Laborda ha revolucionado el mundo del adiestramiento canino con su enfoque basado en el respeto y la comprensión de los perros. Tras darse cuenta de las ideas equivocadas que tenían sus amigos, vecinos y familiares, decidió iniciar su propia empresa. Así fue como nació Adiestrando Respeto, por medio de la cual busca enviar un mensaje a todas las personas que tienen perro para evitar que cometan sus mismos errores.

Filosofía de Adiestrando Respeto Desde hace mucho tiempo, los perros han sido considerados los mejores amigos del hombre. Sin embargo, a menudo, se comete el error de sobrevalorar la capacidad para comprenderlos y comunicarse con ellos.

Por eso, por medio de su método Joyning, Víctor Laborda busca mejorar la vida de los perros y sus dueños. Su enfoque se basa en la premisa fundamental de que los perros merecen ser tratados con respeto y comprensión, en lugar de ser sometidos a métodos de adiestramiento obsoletos y punitivos.

Con esta propuesta, ofrece recursos invaluables para aquellos que desean mejorar la relación con sus mascotas mediante un adiestramiento efectivo y humano.

Cursos, sesiones personalizadas y mentorías online, de la mano de Víctor Laborda A lo largo de los años, Víctor ha acumulado experiencia sobre el adiestramiento canino por medio de cursos, seminarios, talleres y mentorías. Se ha caracterizado por no dejar de formarse, buscando siempre aprender de los mejores. Gracias a eso, ha conseguido crear un método único de enseñanza, el método Joyning. Este engloba ejercicios de comunicación y vínculo con el perro, una didáctica divertida y una formación rigurosa para los tutores o guías.

El fundador de Adiestrando Respeto lleva 6 años en el sector, ofreciendo servicios con el máximo valor. Transmite sus conocimientos por medio de programas online a medida, a los que el estudiante tiene acceso de por vida. Además, ofrece una certificación completamente gratuita.

Otra de las modalidades que brinda son las sesiones personalizadas, en las que aporta técnicas in situ para abordar los inconvenientes presentados con el perro, conociendo la raíz del problema y por qué lo hace. Para que no haya excusas para formarse, también pone a disposición mentorías online. Así, los tutores de perros podrán aprender todo sobre ellos desde cualquier lugar.

El propósito de la creación de Adiestrando Respeto es cambiar la forma de enseñar a los perros, basándose principalmente en el respeto, la comprensión, el refuerzo positivo y el juego. Este método ha demostrado ser efectivo en la modificación de conductas problemáticas y en la creación de una relación armoniosa entre perro y su guía.