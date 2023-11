Cómo el digital signage ayuda al aumento de las ventas en el Black Friday, por Recubik

La cartelería digital cada vez es más popular.

Esta forma de comunicación visual consiste en difundir contenido dinámico e interactivo a través de unas pantallas electrónicas especiales. Esta tecnología ofrece múltiples ventajas para los negocios, entre ellas la posibilidad de captar la atención de los clientes y crear mensajes personalizados. Las grandes bondades del digital signage lo convierten en una de las herramientas de marketing y publicidad más efectivas del momento. En ese sentido, las empresas que deseen apelar a este método tecnológico para sacarle provecho al Black Friday y a la temporada de Navidad, pueden buscar aplicaciones especializadas como Recubik, cuya compañía proporciona su servicio de Cartelería Digital a todo el mundo.

Cartelería digital, con Recubik Recubik es una aplicación en la nube de cartelería digital que permite ver contenidos publicitarios. Esta herramienta es ideal para empresas de diversos sectores como el bancario, el educativo, el inmobiliario, el de ocio y turismo, el sanitario, el de restauración, retail y más. También es una gran aliada para instituciones y organizaciones.

No es imprescindible contar con una conexión a internet de alta calidad para utilizar Recubik; Esto se debe a que, una vez descargados los contenidos, no se requiere mantener una conexión a internet activa, es conveniente también tener a mano contenido atractivo que sea capaz de persuadir al público objetivo, pero en este sentido Recubik también te puede ayudar gracias a su equipo de marketing.

Además, con la app, las marcas pueden gestionar de forma sencilla el contenido que aparece en la pantalla de forma remota, desde cualquier lugar. Los usuarios pueden usar las plantillas pre-diseñadas o crear unas personalizadas.

El equipo que está detrás de esta aplicación ofrece un servicio integral a los clientes, el cual incluye instalación, soporte y asesoría personalizada.

Para disfrutar de este innovador recurso es necesario apuntarse a un plan de pago (con 14 días de prueba gratis), que puede ser el Standard, Business o el Premium. Otras de las opciones son el Inmo, el Inmo Premium y el Channel.

Sería pertinente destacar que Recubik se encuentra en proceso de desarrollo de nuevas funcionalidades, las cuales son únicas en el mercado y contribuyen a posicionarla como la herramienta líder en cartelería digital en la actualidad. Estas innovaciones están diseñadas para mejorar aún más la experiencia del usuario y reforzar su posición como la opción más avanzada y eficiente disponible.

Qué beneficios se obtiene con el digital signage El digital signage es una metodología con numerosos beneficios. Primero que nada, es una manera de mejorar la experiencia del cliente, pues para ellos lo visual tiene gran peso. Esto, a su vez, puede traducirse directamente en un aumento significativo de las ventas.

Adicionalmente, esta estrategia de marketing y publicidad contribuye a mejorar la imagen de marca. Asimismo, otorga ventajas económicas, ya que permite ahorrar dinero en impresiones y distribuciones publicitarias.

En resumen, implementar la cartelería digital representa una decisión acertada y fructífera durante todo el año. No obstante, es crucial maximizar su uso durante noviembre y diciembre, períodos claves como el Black Friday y la temporada navideña, donde tradicionalmente se intensifican las compras. Aprovechar estas fechas con estrategias de cartelería digital innovadoras y atractivas puede significar una notable diferencia en la captación y satisfacción de los clientes, impulsando significativamente las ventas y la visibilidad de la marca, para ello Recubik es una buena opción.